La Diputación de Sevilla invierte más de medio millón de euros para la digitalización de las redes de abastecimiento

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (C), durante el acto institucional por los 40 años de ASA Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha destacado la inversión de más de medio millón de euros para completar la digitalización de las redes de abastecimiento en los 23 municipios sevillanos no consorciados a sistemas de agua.

Según ha indicado la institución provincias, se trata de una "herramienta estratégica para el futuro de la gestión del agua en la provincia y el primer paso para la telegestión, la telelectura y la detección temprana de fugas". La empresa Tragsatec S.A. ha sido la encargada de la ejecución de estos trabajos, que se han realizado durante más de doce meses.

El despliegue técnico "no tiene precedentes en la provincia": más de 25.000 kilómetros recorridos, 135 visitas de campo y más de 1.100 kilómetros de redes digitalizadas. Se han inventariado 78 captaciones, 68 depósitos, 80 bombeos, 42 tratamientos de agua potable, más de 7.000 válvulas de seccionamiento y 13 válvulas reductoras.

Todo ello con precisión geográfica y criterios técnicos homogéneos para los 23 municipios, que ha hecho posible que en la actualidad se cuente con una geodatabase de más de 34 GB y 2.500 páginas de diagnósticos, datos sobre los que se podrá tener control en tiempo real, mediante dashboard web más adelante.

El presidente Javier Fernández ha presentado este miércoles los pormenores de este proyecto, que ha calificado de "estudio responsable y serio y, aunque no suficiente, todos sabemos que es muy necesario".

"Los datos que nos proporciona este análisis suponen un espacio de oportunidad para el ciclo integral del agua en la provincia, justo cuando el abastecimiento se encuentra en un momento clave, porque nos da una gran fortaleza", ha asegurado.

Asimismo, Fernández ha presentado este proyecto de digitalización del abastecimiento durante un encuentro con los representantes municipales de las 23 localidades monitorizadas y acompañado por el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, al que se han sumado los equipos técnicos de la Diputación y Tragsatec, con Javier Aparcero al frente.

El presidente ha compartido con el auditorio una radiografía del momento actual del abastecimiento en Sevilla, "con los problemas de sequía superados y con los pantanos y acuíferos en un porcentaje del 95%" y ha recordado el diálogo que la institución mantiene abierto con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para sacar adelante el gran proyecto de agua para la Sierra Morena Sevillana.

"Estamos en un punto único para poner remedio y no volver a tener los problemas que tuvimos hace un par de años, porque la sequía hay que solucionarla cuando hay agua, maximizando los fondos gubernamentales y europeos para innovar en sistemas de regadíos más eficientes; reabriendo el debate sobre la utilización de aguas depuradas y los terciarios, en cuanto al campo, y lanzando campañas municipales y supramunicipales a la ciudadanía sobre el consumo responsable del agua, incidiendo en que el que el agua que no consumamos hoy la tendremos para mañana", ha afirmado.

Fernández ha agradecido a los alcaldes presentes la colaboración con la Diputación en el proceso que la institución lidera para que progresivamente estos 23 municipios se integren en alguno de los cinco sistemas de aguas de la provincia, de los que ha destacado su carácter público como "una de las grandes potencialidades que Sevilla tiene, porque garantiza la solidaridad en la distribución del agua en toda la provincia, tanto en cantidad como en calidad".

"Todo lo que hablemos de reto demográfico, todo lo que hablemos de despoblación y de un hipotética Sevilla vaciada, al final quedará exclusivamente en la teoría si no somos capaces de ofrecerle en nuestros pueblos servicios públicos de primera calidad gestionados de manera mancomunada por quienes comparten los recursos y las soluciones", ha señalado.

ABASTECIMIENTOS EFICIENTES

Para la Diputación, esta digitalización de la red de abastecimiento en alta y baja de los municipios no consorciados de la provincia "no solo moderniza sino que transforma la manera de entender un recurso tan vital como el agua, ya que supone disponer de datos fiables para identificar amenazas, necesidades y oportunidades y, por lo tanto, la posibilidad de planificar mejor, priorizar inversiones y prestar asistencia técnica con mayor precisión".

"Es una herramienta viva, que permitirá a los ayuntamientos conocer cada tramo, cada nodo, cada captación y cada depósito. En definitiva, un conocimiento completo de sus redes, desde la captación hasta la acometida, que constituye una base sólida para planificar con rigor y actuar con eficacia en la gestión del agua y, por lo tanto, mejorar la prestación del servicio, reducir pérdidas, anticipar averías y minimizar riesgos de desabastecimiento, mejorando de forma directa la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado.

Los municipios no consorciados a sistemas de agua son: Aguadulce, Alanís, Almadén de la Plata, Badolatosa, Burguillos, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coripe, Estepa, Gilena, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, Lora de Estepa, Lora del Río, Montellano, Pedrera, Peñaflor, Pruna, San Nicolás del Puerto y Villaverde del Río.