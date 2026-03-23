La Junta cofinancia nuevos servicios y la mejora de espacios de Almadén de la Plata (Sevilla) con 487.000 euros

El delegado territorial Javier Millán se reúne con el alcalde de Almadén para visitar obras del PFEA. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, ha realizado una visita institucional a Almadén de la Planta (Sevilla) para reunirse con el alcalde, Carlos Raigada, y conocer algunos de los proyectos ejecutados con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cofinanciados por la Junta con más de 348.700 euros en total durante esta legislatura y que han permitido al Ayuntamiento dotar de nuevos servicios de restauración al área recreativa La Traviesa o poner en marcha proyectos como el centro ganadera en una nave municipal.

Millán ha destacado que, además, Almadén es uno de los municipios que cada año se beneficia de las ayudas 'Meinfra' que convoca la Consejería y entre 2022-2025 ha recibido 138.000 euros para obras en instalaciones municipales, espacios naturales o el Observatorio. Durante su visita, el alcalde ha mostrado a Millán el restaurante rural que el Ayuntamiento ha habilitado en La Traviesa con cargo a varias anualidades del PFEA "generando así una actividad que creará empleo estable y atraerá visitantes a esta zona", destaca la Junta en una nota de prensa.

Los proyectos del PFEA son cofinanciados por el SEPE, que sufraga la mano de obra de los proyectos que se ejecutan, la Junta y las Diputaciones, que costean los materiales (al 75 y al 26% respectivamente). Desde 2022, la Junta ha destinado cada año entre 80.000 y 90.000 euros a los proyectos del Ayuntamiento para proyectos como este restaurante para también para reurbanizar calles y plazas o adecuar una nave municipal como centro ganadero.

Para Millán "el PFEA es un instrumento fundamental para que los pequeños municipios puedan desarrollar proyectos que generen empleo y actividad y contribuir así a fijar la población al territorio". En este sentido, ha recordado que la Consejería ha elaborado la I Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía con el objetivo de seguir siendo la comunidad más poblada pero con un reparto más equilibrado de la población en el territorio.

"Para ello estamos poniendo en valor la calidad de vida de los pequeños municipios de interior y dando a conocer los servicios y oportunidades que ofrecen a través del portal 'www.vivemasandalucia.es' y la campaña 'El pueblo de tu vida'", ha recordado.

El delegado ha incidido en que "para nosotros la Andalucía rural no es un problema sino una oportunidad" y ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con el municipalismo. "La colaboración institucional es fundamental", ha subrayado. Además del PFEA, la Consejería cuenta con varias líneas de subvenciones, entre ellas las citadas que "van destinadas específicamente a pueblos pequeños con riesgo de despoblación".

Se convocan anualmente y en esta legislatura Almadén de la Plata ha sido una de las localidades que las ha recibido todos los años al cumplir los requisitos que se tienen en cuenta en la valoración. En total a recibido 138.000 euros en los últimos cuatro años que han permitido al Ayuntamiento reparar instalaciones municipales donde se prestan servicios públicos a los vecinos, mejorar espacios naturales como el área recreativa de la Ribera del Cala, arreglar las cúpulas del Observatorio o los accesos al centro ganadero.