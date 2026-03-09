Diputación de Sevilla y Junta alcanzan un acuerdo para asegurar la continuidad de la oferta educativa del IES Híspalis

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, (d) junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, (i) durante la reunión para tratar la situación del IES Hispalis. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, han mantenido este lunes una reunión en la que han alcanzado un acuerdo para asegurar la continuidad de la oferta educativa del IES Híspalis y, por ende, evitar el cierre del mismo. Así, los alumnos interesados en cursar sus estudios en este centro pueden, desde este preciso momento, solicitar plaza en el mismo.

"El año que viene, se podrán matricular los alumnos que quieran en el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A lo largo de esta semana se reunirá la comisión mixta integrada por la Consejería de Educación y la Diputación para revertir el acuerdo de no sacar la oferta educativa, pero las familias ya pueden dirigirse al IES Híspalis y solicitar la plaza", ha enmarcado la consejera en una atención a medios tras el encuentro, que tenía como objetivo discutir el futuro del centro educativo. Todo ello, cabe mencionar, como parte del proceso de escolarización para el curso 2026/2027, cuyo plazo de solicitud de matrícula concluye el 31 de marzo.

Así, tal y como ha esgrimido la consejera, se ha llegado a un acuerdo para el mantenimiento de la oferta educativa del mencionado centro. Este, asegura, requiere un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones y la "búsqueda de soluciones" en lo referido a las instalaciones, propiedad de la Diputación. "Tenemos que trabajar técnica y jurídicamente en el servicio de las instalaciones y en las intervenciones que sean necesarias para mantener esta oferta educativa", ha apostillado Castillo.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, que cabe destacar ha coincidido con la titular de Educación en calificar la reunión como un encuentro "cordial", ha expresado que la reunión es fruto de una "reflexión" tras "entender" que el objetivo "debe ser dar tranquilidad a los vecinos del barrio", así como a la comunidad educativa del centro.

Así, aunque ha puesto de relieve la escolarización "inminente" anunciada por la consejera, ha destacado la necesidad de hablar del futuro a largo y medio plazo del IES Híspalis, situado en un inmueble en el que, ha recordado, "la Diputación no solo tiene equipamientos públicos, sino que también tenemos una residencia universitaria". Todo ello, cabe recordar, en referencia al proyecto de ampliación y renovación el Complejo educativo Pino Montano, anunciado hace unos días por la institución provincial.

"Por lo tanto, la consejera sabe que queremos dar nuestro visto bueno a la escolarización, pero desde mañana trabajar en el orden de competencias, para que en el medio plazo la Junta asuma sus competencias y la Diputación las suyas. Nosotros estamos de acuerdo en asumir nuestras competencias aclarando las cuestiones jurídicas que haya que aclarar para que en el menor tiempo posible el IES Híspalis pueda continuar su actividad y nosotros incluso poder duplicar nuestra oferta la zona", ha resaltado, esto último en la cuestión residencial.

Por ello, ha resaltado que la solución, a priori, se encontraría en llevar a cabo un nuevo edificio para el IES Híspalis o ampliar el existente. "Vamos a valorar en la comisión de trabajo que creamos a partir de mañana todas las opciones", ha expresado, al tiempo que ha destacado que "la Diputación aboga por ceder una parcela a la propia Consejería de Educación" para mantener esta oferta educativa.

Así, prosigue, no será necesaria la reubicación planteada hace unos días, donde se llegó a mencionar que el IES Llanes y el IES Pino Montano acogerían de forma equitativa a partir del próximo curso a los alumnos de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Cursos Formativos que inicialmente tenían previsto matricularse en el IES Híspalis.

Además, según la consejera, se llevarán a cabo, en colaboración con la institución provincial, las "adaptaciones necesarias", con los informes técnicos y jurídicos para mantener la misma. "Hay dificultades, pero creo que lo bonito del acuerdo es el mantenimiento de esta oferta educativa en un barrio que requiere la misma", ha apostillado. "Nosotros no conocemos el estado de las condiciones del centro, porque es titularidad de la Diputación", ha añadido Castillo, expresando que se llevarán a cabo los estudios pertinentes, aunque, entiende "el centro está en condiciones óptimas de prestación del servicio educativo porque, ahora mismo, se está llevando a cabo con normalidad".

"Creo que es importante que los ciudadanos conozcan qué debatimos. Hay un compromiso compartido de mantener la oferta educativa desde lo público, en eso no tenemos ni la más mínima fisura (...) Después, hay una serie de cosas que la Diputación quiere arreglar, no tiene sentido que en el año 2026 siga teniendo las competencias una institución provincial que corresponden a la Junta, pero no queremos hacerlo desde la ruptura", ha concluido, por su lado, Fernández.

La noticia del cierre progresivo del centro se dio a conocer tras la advertencia de la comunidad docente del centro, que expresaba que había sido conocedora de que el IES Híspalis dejaría de ofertar plazas por la ampliación y renovación del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio. "Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", expresaban los docentes.