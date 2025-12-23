La Diputación de Sevilla lanza un calendario dedicado a la historia reciente de los movimientos Lgbti

Calendario de la historia de los movimientos Lgtbi de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado este martes un calendario dedicado a la diversidad, visibilidad y reconocimiento de las personas Lgtbi. Una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer la historia reciente de los movimientos Lgtbi.

Según una nota remitida por la institución provincial, cada mes del calendario destaca un acontecimiento significativo, centrado principalmente en la historia más cercana de la población Lgtbi, principalmente en España y Andalucía.

Además, al final del calendario se incluyen otros acontecimientos relevantes relacionados con la diversidad, que merecen ser reconocidos, ofreciendo así un recorrido "completo y representativo de la memoria histórica del movimiento Lgtbi".

El calendario incorpora códigos QR que permiten a las personas interesadas profundizar en cada hito histórico, ofreciendo un recurso interactivo y educativo que refuerza la dimensión formativa de la iniciativa.

Por su parte, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, Encarnación Fuentes Herrera ha destacado que el calendario "constituye una herramienta educativa para acercar a jóvenes y ciudadanía la historia y los avances de estos movimientos. Queremos que sirva para sensibilizar, informar y formar, promoviendo el respeto y la igualdad en todos los municipios de nuestra provincia."

Asimismo, como parte del proyecto, se elaborará una guía didáctica, que será distribuida a los servicios de igualdad de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, con el objetivo de llevarla a los centros educativos y fomentar la formación y concienciación sobre los derechos y avances históricos de los movimientos Lgtbi.

El calendario con está publicado en formato digital en la página web del Servicio de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Sevilla. Está disponible tanto en formato de calendario de mesa como en formato de calendario de pared, adaptándose a distintas necesidades y espacios.

Entre los hitos que recoge el calendario están: la creación de la Unión Democrática de Homosexuales (enero 1977), la primera demanda de cambio registral de sexo (febrero 1978), el centro de intermaniento de homosexuales de Huelva, Eleno de Céspedes, cirujano granadino del siglo XVI, primer hombre trans documentado en España.

También está presente la efeméride del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo), la gran redada en el Pasaje Behoña (junio de 1971), aprobación de la Ley Zerolo (julio de 2022), Carla Antonelli, el Día Internacional de la Bisexualidad (septiembre), Día de la Visibilidad Intersexual (26 de octubre), Día Internacional para la Tolerancia y la eliminación como delito de la homosexualidad al derogar los artículos de la Ley de Peligrosidad Social.