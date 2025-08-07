La Diputación de Sevilla lanza un mapa online para localizar servicios municipales para mujeres y colectivo Lgtbi

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla ha lanzado en su web el 'Mapa Provincial de Recursos por la Igualdad y la Diversidad', una "herramienta clave" para visibilizar y acercar a la ciudadanía los servicios disponibles en los municipios de la provincia en esta materia.

Según ha comunicado la Diputación en una nota de prensa, este recurso interactivo permite localizar de forma sencilla y visual los distintos servicios públicos municipales dedicados a la atención, orientación e información tanto a mujeres como a la población Lgtbi. Este medio, que ya se encuentra disponible online, formará parte del Observatorio para la Igualdad y la Diversidad, un proyecto que el Área está desarrollando paralelamente.

En esta línea, el mapa ofrece información detallada sobre dirección, horarios, días de atención al público, teléfonos y correos electrónicos de los Puntos de Igualdad Municipal y de los Puntos Visibles, que atienden a la población Lgtbi en la provincia.

Además, identifica los municipios que cuentan con Planes Estratégicos de Igualdad, Planes de Igualdad de Empresa, Protocolos frente al acoso sexual, o que forman parte de Comisiones Locales de Seguimiento contra la Violencia de Género.

También recopila el tejido asociativo relacionado con la igualdad y la diversidad de cada localidad, incluyendo asociaciones de mujeres, colectivos Lgtbi y asociaciones de empresarias.

De esta manera, la herramienta no solo "facilita" la consulta y localización de recursos, sino que también permite conocer la normativa de referencia, acceder a artículos de interés y profundizar en los diferentes ámbitos de actuación en igualdad y diversidad.

Finalmente el Mapa Provincial será uno de los "elementos fundamentales" del Observatorio, plataforma que aspira a convertirse en una herramienta "útil, accesible y dinámica" para el análisis, la participación y el impulso de políticas públicas en el ámbito de la igualdad y la diversidad en la provincia de Sevilla. El enlace para acceder a él es 'https://view.genially.com/682b483a04311da95650c806/interacti...'