La Diputación de Sevilla "levantará la bandera" para la sanidad vuelva al "punto de partida" previo a la pandemia

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, está dispuesto a "levantar la bandera" para que la sanidad pública en la provincia de Sevilla vuelva al "punto de partida" previo al estallido de la pandemia. En este sentido, asegura que trasladará al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "éste es un tema de absoluta prioridad en la provincia". "Hay que poner los recursos, que los hay, y priorizar absolutamente la sanidad".

Así se manifiesta el nuevo mandatario provincial en declaraciones a Europa Press, en las que reitera el ofrecimiento de la Diputación a "colaborar con las inversiones para infraestructuras", aunque "creo que el problema no está tanto en las infraestructuras como en el personal", ha apostillado. En este punto, Javier Fernández apuesta por "retener a los médicos, pagar lo que es justo y que Andalucía tenga la capacidad de tener verdaderamente una sanidad pública que ha sido la joya de la corona".

"Hoy por hoy, independientemente de las infraestructuras y la sequía, uno de los grandes problemas que le preocupan a todos los alcaldes de la provincia, de todos los colores políticos, lo que ocurre es que hay algún que otro color que no lo escenefica ni verbaliza, es el de la sanidad. Si tú tenías cinco médicos de cabecera y ahora tienes dos, pues, evidentemente, da igual el color político. Tú estás notando que en tu pueblo, tus vecinos, están recibiendo una peor atención sanitaria que la que tenían antes de la pandemia", argumenta Fernández.

Entre esos municipios que han alzado la voz contra la situación de la Atención Primaria están los de la Sierra Sur. Estepa, Herrera, La Roda de Andalucía, Pedrera, Gilena, Badolatosa, Casariche, Marinaleda y Lora de Estepa, con el apoyo de Marea Blanca, se han echado a la calle para demandar de "forma inmediata" una "solución" a la "falta de médicos" que padece esta comarca.

Sobre esta situación, Fernández reconoce que "todo es mejorable, pero lo que no tiene sentido es que se hayan cerrado urgencias y no se hayan vuelto a abrir; que haya una reducción exponencial de los médicos como está habiendo; que tarde la gente hasta 18 días en recibir una cita médica... No tiene credibilidad ninguna cuando se dice que la sanidad se están invirtiendo muchos más recursos. Que le pregunten a cualquier vecino qué opina sobre esta información".

En esta línea, el presidente de la Diputación sostiene que "no se trata ya de mejorar, porque no digo que antes de la pandemia y con otros gobiernos no hubiera problemas sanitarios, que los habría. Tenemos que volver al punto de partida, como mínimo, de antes de la pandemia". Por eso, abunda Fernández, "tengo que escuchar lo que me cuentan los alcaldes, hacerlo mío" y "levantar la bandera" para que la sanidad pública en la provincia sea una "absoluta prioridad".