La Diputación de Sevilla muestra su apoyo a los trabajadores de la Cartuja Pickman y pide medidas a las administraciones

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una declaración institucional en apoyo a los 36 trabajadores de la fábrica de La Cartuja Pickman en Sevilla. El texto apoyado por todos los grupos políticos "instan" al Gobierno de España y la Junta de Andalucía a tomar "medidas que sean posibles" para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

En el texto aprobado en el Pleno de la Diputación, defienden que la Cartuja "no es una fábrica cualquiera". "Es una amenaza de que desaparezca una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla", ha indicado el texto.

En esta línea, la institución provincial ha exigido que las soluciones deben pasar por un plan de inversiones que suponga un "redimensionamiento adecuado de la empresa". Un plan en el que tienen que estar implicadas las instituciones para que se lleve a cabo.

Asimismo, la Diputación ha mostrado su apoyo a las movilizaciones y acciones que se lleven a cabo para la "defensa del mantenimiento de la actividad". La declaración se ha aprobado con la presencia de varios trabajadores de la compañía.

Esta declaración se une a la aprobada la semana pasada por el Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio ha asegurado que el cierre de la fábrica supone que "desaparezca una parte esencial de la historia y el alma industrial de Sevilla". En este sentido, ha destacado el "reconocimiento nacional e internacional" de la marca y la "pérdida" que supone para el empleo de los jóvenes de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales de CCOO de Sevilla, Jorge Lebrón, ha señalado que los 36 trabajadores de la fábrica "llevan sin cobrar desde agosto", cuando comenzó el proceso de ERTE que ha dado paso a la auto liquidación. Desde ese momento, la fábrica está cerrada, sin actividad.