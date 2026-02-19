Diputación de Sevilla muestra su compromiso con la ayuda humanitaria a Gaza en su reunión con Unrwa

Reunión del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la directora ejecutiva del Comité Español de la Unrwa, Raquel Martí - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha mantenido este jueves un encuentro institucional con la directora ejecutiva del Comité Español de la Unrwa, la agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, Raquel Martí.

Durante la reunión, Martí ha trasladado al presidente "la grave situación humanitaria que continúa sufriendo la población en la Franja de Gaza, donde la destrucción de infraestructuras y la pérdida de profesionales que trabajaban sobre el terreno ha dejado sin servicios básicos a miles de personas, agravando las condiciones de vida de las familias".

La institución provincial, a través del área de Empleado Público-Cooperación al Desarrollo que dirige Francisco José Toajas, ha asegurado que mantiene "una colaboración sostenida con esta agencia de la ONU". En concreto, durante el ejercicio de 2025, la Diputación ha canalizado a través de la Unrwa 120.000 euros en ayuda de emergencia destinada a la población más vulnerable de la Franja de Gaza, "que se han empleado principalmente en la atención sanitaria materno-infantil".

En concreto, estas ayudas se han destinado a financiar la contratación de personal médico, de enfermeras y matronas, "en un contexto de extrema necesidad humanitaria".

Durante le encuentro, Javier Fernández ha destacado el compromiso de la provincia de Sevilla con la cooperación internacional, subrayando la importancia de actuar en origen y de optimizar los recursos públicos.

Asimismo, ha puesto el acento en "la necesidad de reforzar a la vez la concienciación ciudadana y combatir la desinformación, defendiendo una cooperación basada en el rigor, la transparencia y la defensa de los derechos humanos".