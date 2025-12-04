Diputación de Sevilla participa en los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, en la gala de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha representado a la institución provincial en la gala de los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra, conocidos como los Evooleum Awards, que han celebrado su décima edición en el Espacio Rastro de Madrid.

Según una nota remitida por la Diputación, el evento estuvo organizado por el Grupo Editorial Mercacei y contó con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como de productores nacionales e internacionales de aceite de oliva.

Por su parte, Domínguez ha sido el encargado de entregar el premio 'The best innovative design silver', que recayó en la empresa sevillana Monsieur Pegó Hojiblanca, de Rosario Vergara Puig. "Para mí ha sido todo un honor entregar este galardón a una empresa sevillana que ha comenzado su andadura en 2022 y que tan solo tres años después ha recibido un reconocimiento tan importante", ha destacado.

Asimismo, el diputado ha mostrado su satisfacción por participar en el acto, en el que estuvo acompañado de la presidenta de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Lola Amo, y el director de la misma, José María Penco.

En esta línea, Domínguez ha destacado la labor de AEMO para "consolidar y promocionar al sector del aceite de oliva a nivel mundial", que tiene "un peso específico en la economía española, donde se concentra el 40% de la producción mundial".

La gala de los Evooleum Awards reunió a una amplia representación del sector oleícola, periodistas gastronómicos, chefs y autoridades. En el transcurso de la misma se entregaron los galardones 'Best of class' y los reconocimientos 'TOP20 AOVEs de Producción Limitada', así como los Evooleum Packaging Awards y el TOP10 de los AOVEs más saludables del mundo.

Asimismo, se otorgaron los Premios Embajador del AOVE, que recayeron en el medallista olímpico Saúl Craviotto y el chef Quique Dacosta, por contribuir a difundir el valor cultural y gastronómico del aceite de oliva extra.

La edición de este año incorporó además dos nuevos reconocimientos: el de Mejor Campaña de Comunicación, para la Interprofesional del Aceite de Oliva Español por "El complemento perfecto"; y el premio a Mejor Tienda de AOVE, que recayó en la portuguesa Fabrica Do Azeite.