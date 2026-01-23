La Diputación de Sevilla participa en la segunda edición de Festivalada, el festival de directoras de artes escénicas

Presentación de la segunda edición de Festivalada. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha participado este viernes en la presentación de la segunda edición de Festivalada, el Festival que organiza la Asociación de Directoras de Artes Escénicas, ADA, bajo la dirección de Sario Téllez y Antonia Gómez, y en el que la Diputación presta su colaboración financiera.

Fernández ha destacado la "rica variedad de la programación y la consolidación de esta propuesta escénica", tan imbricada con "la búsqueda efectiva de la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, una política transversal que la Diputación tiene presente en cada acción que lleva a cabo y, en concreto, en la Cultura, desde la conciencia del papel crucial que juega para el avance social".

"En cada uno de nuestros programas intentamos difundir y visibilizar la labor de la mujer creadora en las diferentes disciplinas artísticas, ocupando el lugar que merece en nuestros circuitos culturales de la provincia", ha subrayado.

La institución provincial ha señalado que el festival persigue visibilizar la obra y el talento de las directoras escénicas de Andalucía o que realizan su labor artística en nuestra comunidad autónoma, proteger sus intereses y derechos profesionales y fomentar la equidad de género en este ámbito y la igualdad en los contenidos artísticos, para construir una sociedad más justa y libre de prejuicios y estereotipos machistas.

En la primera edición fue distinguida con el Premio Meridiana 2025 en la categoría de 'Iniciativas de producción cultural que promueven el valor de la igualdad'.

El certamen se celebra del 30 de enero al 22 de febrero, con una programación que muestra un amplio abanico de propuestas de las distintas disciplinas de artes escénicas, incluyendo 15 obras de teatro, 1 espectáculo de títeres, 4 monólogos, 1 concierto de música, 1 podcast, 1 mesa redonda, 8 talleres, 1 work in progress, 1 lectura dramatizada, 1 recital, 1 actuación circense y encuentros con otras asociaciones del sector.

El festival contará con varias acciones culturales que se desarrollarán en varios espacios escénicos de la capital hispalense: la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, la Sala Viento Sur, el Teatro TNT, la Sala La Fundición, el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escéncias de Andalucía, Cirae (Iglesia de Santa Lucía), Sala Manuel García Teatro de la Maestranza y el Teatro Virgen de los Reyes.

ADA, asociación cultural sin ánimo de lucro nacida en 2022, reúne a directoras andaluzas de teatro, danza, vídeo, realización, música, títeres y performance, entre otras disciplinas artísticas, con amplia trayectoria o noveles, a fin de que sumen experiencia y miradas contemporáneas.

El objetivo es difundir y visibilizar sus proyectos, creando redes de mujeres profesionales en el ámbito escénico andaluz, generar un lugar en el que las mujeres tomen roles de decisión y motor en la creación y velar por la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector de las artes escénicas de Andalucía.