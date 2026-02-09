La Diputación de Sevilla pedirá medidas para "compensar las graves pérdidas" en el campo andaluz tras las inundaciones

Junta de Portavoces. Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha convocado este lunes una Junta de Portavoces, una cita en la que ha avanzado que la Diputación defenderá ante la Junta, el Gobierno de España y las instituciones europeas que, dentro del marco estratégico de la PAC 2023-2027, se impulsen y articulen medidas para compensar las graves pérdidas producidas en el campo y en la agroindustria andaluza como consecuencia de las inundaciones.

La reunión ha sido convocada para informar a los representantes de todos los grupos políticos de las medidas urgentes adoptadas para afrontar la cadena de borrascas, de las incidencias registradas en la red de Carreteras de la Diputación y de los avisos gestionados por el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia.

Según ha informado en una nota la institución provincial, durante la misma, Fernández ha trasladado a los grupos políticos que el Gobierno de España tiene intención de poner en marcha medidas inmediatas para apoyar a los municipios andaluces más afectados por los recientes temporales. Asimismo, según ha concretado la institución provincial, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado que se priorizará la recuperación económica de las familias y la restauración de las infraestructuras dañadas en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el presidente ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones, "que ha sido clave para que, pese a la magnitud de la emergencia, no haya habido que lamentar daños personales en la provincia".

En este sentido, ha anunciado que, en cuanto se disipe el riesgo por nuevas crecidas de cauces y borrascas, los servicios técnicos de la Diputación realizarán evaluación de daños en los 106 municipios sevillanos, con especial atención a la red de carreteras provincial.

Por otro lado, el titular ha reconocido especialmente el papel de los alcaldes y ha puesto en valor la cooperación entre los ayuntamientos, la Diputación de Sevilla, la Junta y el Gobierno de España, una colaboración que, según ha destacado, "debe mantenerse para reconstrucción de las zonas afectadas".

BALANCE DE INCIDENCIAS

Cabe enmarcar que, según ha asegurado la Diputación, los Bomberos del Consorcio Provincial han atendido 251 incidencias durante el fin de semana de la borrasca Marta. En total, los avisos gestionados durante los diversos temporales que han sacudido la provincia ascienden a casi 1.550.

Por otro lado, la Diputación ha destacado que los servicios de Carreteras han reabierto 16 vías, mientras que once de las afectadas continúan cerradas. El mayor número de incidencias se registró con la borrasca Marta, con más de 25 puntos de la red viaria provincial cortados, en su mayoría por inundaciones y embalsamientos. Solo en dos de ellas el corte es, de momento, es indefinido por daños: la SE-9225 y la vía 453.