La Diputación de Sevilla presenta el libro sobre el pintor Cristóbal Aguilar Barea, del movimiento Estampa Popular

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla presentará este martes, a las 19,00 horas en la Casa de la Provincia, su última novedad editorial, un volumen dedicado al pintor Cristóbal Aguilar Barea (1939-2019), uno de los más representativos del movimiento Estampa Popular en la ciudad.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el libro, titulado Cristóbal Aguilar Barea, "Cristóbal": testimonio y revelación, ha sido elaborado por el catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza e historiador de la literatura de los siglos XVIII al XXI, Jesús Rubio. En él se reconstruye la trayectoria personal del artista, se analizan sus referentes plásticos y poéticos, y se perfilan las claves que sustentan el particular realismo poético de sus pinturas.

La publicación corresponde al Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla. Su presentación tendrá lugar en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo, 1, y contará con la presencia del escritor Antonio Molina Flores y de Luis Aguilar, hijo del pintor, quienes acompañarán al autor durante el acto.

Cristóbal Aguilar Barea desarrolló a lo largo de su vida una intensa dedicación a la enseñanza, especialmente en Ronda y Sevilla, como profesor de enseñanza media. Según Jesús Rubio, el pintor optó por mantener la mayor parte de su obra al margen del "mundo mercantilizado" que rodea al arte. Rubio describe a Aguilar Barea como "un pintor franciscano, para el que pintar era como respirar".

En sus conclusiones, el autor subraya el compromiso social del artista y su progresivo interés por la cultura andaluza. Rubio destaca que, "sin abandonar nunca este compromiso histórico, desarrolló una dilatada obra figurativa de hondo calado poético".

Jesús Rubio Jiménez, nacido en 1953, ha centrado su investigación en la historia del teatro español, la relación de la literatura con otras artes y en autores como Augusto Ferrán, Bécquer, Pérez Galdós, Clarín, Valle-Inclán, Antonio Machado y Ramón Gómez de la Serna. Entre sus reconocimientos figuran el Premio de Investigación Valle-Inclán de la Diputación Provincial de Pontevedra (2009), la Beca Emilio Alarcos Llorach de Investigación Filológica (2000) por su cronología de las obras completas de G. A. Bécquer, y el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos de la Fundación José Manuel Lara por Pintura y literatura en Gustavo Adolfo Bécquer (2000).

En años recientes, Rubio ha publicado estudios sobre Antonio Machado y su entorno intelectual, como La herencia de Antonio Machado (1939-1970) (2018) y José María Palacio Girón. Un regeneracionista aragonés en Castilla (2022). Asimismo, ha editado alrededor de una veintena de epistolarios dirigidos a Clarín y trabaja en las monografías Los viajes de Federico García Lorca por Soria y Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. Vidas paralelas.