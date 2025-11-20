La Diputación de Sevilla presenta una nueva edición del 'Belén Nazareno' de Santiponce

El alcalde de Santiponce, Juan José Ortega; la concejala de Cultura, Carolina Casanova; el hermano mayor, Manuel Javier Velázquez y el secretario primero, Miguel Ángel Ortega, de la Hermandad del Rosario. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SANTIPONCE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del reconocido 'Belén Nazareno' de Santiponce, el belén viviente que volverá a las calles de la localidad por décimoquinto año consecutivo los próximos días 20 y 21 de diciembre.

En colaboración con el Ayuntamiento, el Belén está organizado por la Asociación "Juventud Nazarena" junto con la Muy Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario Coronada y Divina Pastora de las Almas de Santiponce, según ha precisado la institución provincial en una nota.

En el acto de presentación han participado el alcalde de la localidad, Juan José Ortega; la concejala de Cultura, Carolina Casanova; el hermano mayor, Manuel Javier Velázquez y el secretario primero, Miguel Ángel Ortega, de la Hermandad del Rosario.

A sólo unos minutos de la capital hispalense, el 'Belén Nazareno' es uno de los grandes atractivos de la Navidad en el Aljarafe sevillano, circunstancia que acreditan los miles de visitantes que recibe cada año, habiendo recibido el reconocimiento de la Asociación de Belenistas de Sevilla por su trabajada y meritoria puesta en escena.

Situado en el cerro que domina el Teatro Romano de Itálica, sus visitantes, mayores y pequeños, podrán vivir "una experiencia inmersiva, conmovedora e inolvidable, descubrir los oficios y el modo de vida de la época, y disfrutar de un nacimiento vivo, en el que los participantes interactúan con el visitante", ha descrito la Diputación.

Además, la recreación cuenta con más de 250 figurantes, palacios, puentes, ríos y cascadas, todo con un gran realismo. A ello se une una gran variedad de animales, utensilios, herramientas de antaño y artículos domésticos.

Con más de 30 escenas, cuenta con la particularidad de acoger una de ellas con la 'Luz de la Paz de Belén', una iniciativa de Scouts y Guías de Austria, encendida cada año por un niño austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en Belén, desde donde es trasladada y distribuida a diferentes países de Europa y otros continentes con la colaboración de Scouts de diferentes países.

El cartel anunciador de la presente edición ha sido editado con la colaboración de la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Santiponce y corresponde a una instantánea, obra del fotógrafo Pedro F.Valera Gómez, tomada en la escena del Nacimiento.

En cuanto a las fechas, el belén abrirá sus puertas entre las 18,00 horas y las 21,00 horas y, para su visita, pueden adquirirse las localidades con anterioridad en la Casa de Hermandad (calle Las Musas, 29) entre los días 11 y 19 de diciembre en horario de 18,30 a 21,30 horas.

También se podrán comprar el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, entre las 12,00 horas y las 14,30 horas o bien antes de acceder al belén, en el centro de interpretación de la vida romana 'Cotidiana Vitae' (Plaza de la Constitución).

En el caso de reserva online, las entradas estarán disponibles entre los días 9 y 17 de diciembre, ambos inclusive, a través de Whatsapp en el teléfono 697 725 342. El donativo de la reserva y retirada anticipada de entradas será de cuatro euros mientras que, para aquellas que sean adquiridas los días de representación, el donativo será de cinco euros, destinándose estos ingresos tanto a su montaje e instalación, como a la financiación de las actividades de culto y caridad que la Cofradía lleva a cabo a lo largo del año.

Para hacer más ágil el acceso al belén, las entradas se expedirán con un horario de acceso previamente fijado por tramos de 60 minutos, es decir, a las 18,00 horas, 19,00 horas y 20,00 horas hasta su finalización.