La Diputación de Sevilla presenta 'El Patio en Cuaresma' y 'Conciertos de Cuaresma' para poner en valor el arte sacro

Foto de familia de la presentación El Patio en Cuaresma' y 'Conciertos de Cuaresma'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, han presentado este miércoles los contenidos de 'El Patio en Cuaresma', ciclo de conciertos de música procesional de bandas y agrupaciones musicales, y 'Conciertos de Cuaresma', ciclo de recitales de saetas que tendrán lugar en diferentes espacios sacros de la provincia.

Según ha destacado la Institución Provincial en un comunicado, con la puesta en marcha de estos dos ciclos, su programación cultural se centra en la tradición musical de la Semana Santa. El presidente de la Institución ha querido subrayar la importancia de estos eventos, señalando que "aspiro a que no se tenga 'el sello de calidad de banda' si previamente no se ha tocado en el Patio de la Diputación".

Durante el acto, Fernández ha resaltado la intención de la Diputación de "prestigiar" estos ciclos y la contribución de sus programas culturales a una Semana Santa y a una Sevilla "que son para vivirlas y convivirlas". Asimismo, ha añadido que la Institución busca fomentar un hermanamiento, consolidar el Patio como referencia cultural y proteger el patrimonio local: "Estos programas interpelan a los sevillanos en nuestro mundo de las cofradías, en nuestra religiosidad popular, en nuestras tradiciones, fe, arte o idiosincrasia, según cómo cada cual interprete la Semana Santa, que además genera economía y empleo en los pueblos".

"Unas 2.000 personas están directa o indirectamente implicados en ambos programas", ha asegurando, destacando que el talento sevillano en esta disciplina "es fundamental y se complementa con un concepto de futuro, gente joven que tiene la capacidad de dar lo mejor de sí y ponerlo al servicio de la sociedad". "Esto es lo que desde la Diputación queremos proteger y potenciar", ha apostillado.

La presentación de ambos programas ha estado conducida por José Manuel Peña, periodista que será el presentador de 'El Patio en Cuaresma', y a ella se han sumado varios de los diputados provinciales encabezados por el de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; alcaldes de los pueblos que ofrecen sus recintos sacros como escenarios de las exaltaciones a las saetas o que ofertan sus bandas y agrupaciones musicales; representantes de esas bandas y agrupaciones musicales, y una nutrida representación del sector de las cofradías, como el presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, Francisco Carrera 'Paquili', entre otras personalidades.

SEGUNDA EDICIÓN DE 'EL PATIO EN CUARESMA'

La segunda edición de 'El Patio en Cuaresma' se celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de febrero, con la participación de una veintena de formaciones musicales procedentes de toda la provincia. El periodista José Manuel Peña ejercerá como coordinador del ciclo y presentador de las actuaciones.

Durante estos dos fines de semana, el Patio de la Diputación acogerá bandas como la Banda de Música de Estepa, la Banda de Música San Salvador de Las Cabezas de San Juan, la Banda de Cornetas y Tambores Sagrada Columna y Azotes de Sevilla, la Banda Sinfónica de Tomares y la Banda Municipal de Música de Lora del Río. También participarán la Banda de Música Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar la Mayor, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras, Sevilla), la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra, la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas (Triana, Sevilla) y la Banda de Música Nuestra Señora del Valle de Burguillos.

Completan el cartel la Banda Municipal de Música de Coria del Río, la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río, la Banda de Música La Soledad de Cantillana, la Banda de Cornetas y Tambores de la Vera-Cruz de Utrera y la Banda de Música María Santísima de la Victoria (Las Cigarreras, Sevilla).

En cuanto a las agrupaciones musicales, participarán la Agrupación Musical de Carrión de los Céspedes; Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud (sección musical de Los Gitanos-Sevilla); Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba; Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación (San Benito-Sevilla), y Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención (Sevilla).

El ciclo está organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, con la colaboración de la Federación Andaluza de Bandas de Música y el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. Las actuaciones son gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo y con servicio de ambigú en el interior, como complemento de las actuaciones.

CUARTA EDICIÓN DE EXALTACIÓN A LA SAETA EN LA PROVINCIA

El periodista y crítico de flamenco Manuel Martín Martín será el exaltador de las cinco citas que el Área de Cultura de la Diputación, en colaboración con varios ayuntamientos de la provincia, ha programado para la cuarta edición de 'Conciertos de Cuaresma'. El ciclo se desarrollará entre el 13 y el 28 de marzo, con la participación de Consolación García Segovia, Manuel Gómez Torres y Antonio Ortega Jiménez.

El calendario de actuaciones queda establecido de la siguiente manera: el 13 de marzo en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Tocina-Los Rosales; el 15 de marzo en la Capilla de la Virgen del Carmen, en La Roda de Andalucía; el 19 de marzo en la Iglesia de San Miguel, en Morón de la Frontera; el 21 de marzo en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, en Umbrete; y, finalmente, el 28 de marzo, el programa concluirá en Herrera, en el Salón de Actos de la Peña Flamenca.