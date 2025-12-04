Diputación de Sevilla promueve un concierto de Navidad en San Luis de los Franceses el viernes 12 de diciembre

Archivo - Interior de San Luis de los Franceses - DIPUTACIÓN SEVILLA - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha anunciado un concierto de Navidad en la Iglesia del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses para el próximo viernes 12 de diciembre, que se encuadra dentro del programa de dinamización de este bien patrimonial y que correrá a cargo del Quinteto de Oboe y Cuerdas (Quinteto OBC).

Según una nota remitida por la institución provincial, el espectáculo comenzará a las 20,30 horas y la apertura de puertas de la Iglesia se producirá media hora antes, a las 20,00 horas. El viernes 5 salen a la venta las entradas a un precio de 5 euros y exclusivamente en formato de venta online.

El quinteto está compuesto por Gabriel Naranjo Ríos como oboe solista, Elena Fernández González como primer violín, Enrique Chaves Sánchez como segundo violín, Ignacio Manzano Fernández como viola y Ana Sánchez Barrueco al violonchelo.