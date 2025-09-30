La Diputación de Sevilla recibe 60 propuestas para la línea de Memoria Democrática del programa Sevilla 2030

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha recibido 60 propuestas para la línea de Memoria Democrática incluida en el programa Sevilla 2030, dotada con un presupuesto de un millón de euros, según ha informado este lunes su presidente, Javier Fernández.

Tal y como ha asegurado la institución provincial en una nota, Fernández ha asistido en Coria del Río a la presentación del documental Náufragos de la memoria, dirigido por Pablo Coca y promovido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez con el patrocinio de la entidad.

El presidente ha señalado que se dará prioridad a los proyectos de exhumaciones, aunque también se incluyen iniciativas de divulgación, exposiciones, conferencias y charlas. Recordó asimismo que la Diputación ha impulsado el Observatorio Provincial para la Memoria Democrática, presidido por Manuel Lay y en el que participan entidades memorialistas, sindicatos y grupos políticos.

No obstante, Fernández ha lamentado que, pese al protocolo firmado entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, no se hayan iniciado aún los trabajos de exhumación en la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando.

Antes de la proyección del documental intervinieron el presidente de la asociación memorialista, Juan Ramón Troncoso, y el director de la obra, Pablo Coca, quien subrayó la importancia de abordar la memoria democrática desde una perspectiva local.

Al acto asistieron unas 400 personas, entre ellas familiares de represaliados, representantes de colectivos memorialistas, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, la diputada y presidenta de la Comisión de Interior del Congreso, Carmen Castilla, el presidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás, y el exdiputado Luis Yáñez.