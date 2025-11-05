La Diputación de Sevilla recibe el Premio Arfe por su impulso a la digitalización y protección del arte sacro

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha sido reconocida con el Premio Arfe que concede la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, por su "decidido respaldo a los procesos de digitalización del arte sacro, contribuyendo a su protección, difusión y adaptación a los nuevos tiempos".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha recibido el galardón de manos del arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, durante la V Gala del Arte Sacro de Sevilla, celebrada este martes. El evento ha reunido a representantes institucionales y a destacados profesionales del sector para reconocer el trabajo de quienes contribuyen a la preservación del patrimonio artístico y devocional de la provincia.

En su intervención, Fernández ha enmarcado "lo que significa el arte sacro en los pueblos de la provincia, en los que se hace grande esta maravillosa profesión". Asimismo, ha añadido que "no hay un solo pueblo de Sevilla que no posea un rico y singular patrimonio, y es necesario reivindicarlo, reconocerlo, protegerlo y fortalecerlo".

Por su parte, el presidente del gremio de artesanos, Francisco Carrera 'Paquili', ha agradecido el apoyo institucional y ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones y el sector. "Apoyar al gremio de los artesanos de arte sacro de Sevilla es poner en valor el alma de nuestra tierra, identidad en un mundo cada vez más globalizado. Somos economía, cultura, patrimonio, turismo y raíces", ha apostillado.

El acto ha contado con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, CaixaForum Sevilla y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien clausuró la gala con un reconocimiento al talento y la dedicación de los artesanos.

"En pocos lugares como en Sevilla el arte es capaz de paralizar la vida, la existencia y el tiempo de una ciudad. Y ese milagro tiene su origen en la labor de quienes hoy estáis siendo reconocidos: bordadores, pintores, imagineros, tallistas, doradores, cordoneros, restauradores o escultores", ha destacado el ministro.

Además de la Diputación, fueron premiados el tallista Antonio Ibáñez, la Fundación Michelangelo y la Hermandad de la Esperanza de Triana, en reconocimiento a su contribución al arte sacro sevillano.