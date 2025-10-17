La Diputación de Sevilla refuerza las infraestructuras digitales de los municipios con dos millones de fondos europeos

Programa de refuerzo de las infraestructuras digitales de los municipios por parte de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha una serie de proyectos para reforzar las infraestructuras digitales de los municipios de la provincia. Están destinados a mejorar la seguridad digital frente a ataques informáticos.

Según una nota de prensa de la institución provincial, el conjunto cuenta con una financiación de más de dos millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La ayuda forma parte de la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que regula las subvenciones para la transformación digital y modernización de las administraciones locales.

Denominado 'Dotación de infraestructuras digitales a los municipios' este proyecto aprobado a la Diputación de Sevilla se integra en la línea estratégica 4 - Infraestructuras Digitales.

El programa incluye diversas actuaciones orientadas a consolidar los servicios tecnológicos que la Diputación presta a los ayuntamientos, mejorar la seguridad de los sistemas informáticos y garantizar un acceso digital más eficiente y equitativo en toda la provincia.

Entre las actuaciones previstas se encuentran un refuerzo del Centro de Respaldo Provincial, mediante nuevo equipamiento que mejora la capacidad y fiabilidad de los servicios tecnológicos ofrecidos a los municipios. También un licenciamiento de software corporativo para actualizar sistemas operativos y mejorar la gestión de la administración electrónica provincial.

Además, incluye un suministro de servidores de alta disponibilidad, que reforzarán los sistemas de bases de datos y los servicios digitales que dependen del Centro Provincial de Datos. La implantación de un sistema de cortafuegos de aplicación web (WAF) para la Red Tarsis, destinado a incrementar la seguridad frente a ataques informáticos. Implantación de un nuevo modelo de puesto de trabajo digital, que incluye licencias de software de seguridad, accesos VPN y 728 equipos informáticos portátiles destinados a municipios menores de 20.000 habitantes. Junto con soluciones de conectividad segura en espacios públicos municipales, mediante la creación de sistemas Wi-Fi seguros en bibliotecas y centros municipales que carecen de conexión a la Red Tarsis.