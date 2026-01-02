Diputación de Sevilla se une a la campaña 'Juguete no sexista' al compartir dos juegos en línea de acceso gratuito

Imagen de recurso de uno de los juegos no sexistas impulsados por la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Ofrecer a la infancia opciones y recursos que apoyen el desarrollo sin limitaciones o condicionamientos de género es responsabilidad de toda la sociedad". De este modo, la Diputación de Sevilla, en el contexto de las fechas navideñas, reafirma su compromiso "por avanzar hacia una sociedad igualitaria, libre de prejuicios, estereotipos y desigualdades por razón de género, uniéndose a la campaña 'Juego y juguete no sexista'.

"Los juegos y juguetes son herramientas fundamentales en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, proporcionando oportunidades de aprendizaje, socialización, representación del mundo, ideas, creencias, valores, expectativas... y ofrecer opciones y recursos que les permita desarrollarse sin limitaciones o condicionamientos de género es responsabilidad de toda la sociedad", señala el organismo provincial en una nota de prensa.

Desde el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla queremos destacar los juegos online 'Mujeres Inolvidables' y 'Conectando días internacionales', elaborados por el Servicio de Igualdad y Diversidad y publicados en su página web, de acceso libre, anónimo y gratuito.

En este sentido, se puede acceder a los juegos pulsando sobre el título de cada uno de ellos. 'Mujeres Inolvidables' es un juego de pistas que nos presenta a 28 mujeres ilustres de la provincia de Sevilla que, desde diferentes disciplinas profesionales --ciencia, arte, deporte, investigación o política-- y distintas épocas, han hecho importantes aportes a la sociedad.

El objetivo de este juego es visibilizar y reconocer su trabajo e impacto social, así como reforzar el camino que han abierto, mostrándose como referentes para que niñas y adolescentes imaginen un futuro sin límites ni techos de cristal.

A medida que se descubren los personajes ocultos, se ofrece más información sobre cada una de ellas, permitiendo profundizar en sus logros y aportaciones realizadas. Este juego es una oportunidad para que diferentes generaciones compartan tiempo, saberes y descubrimientos de forma lúdica y educativa.

Por su parte, el juego 'Conectando Días Internacionales' se basa en el tradicional juego de memoria en el que se deben emparejar cartas recordando su ubicación para así hacer coincidir cada pareja. Existen ocho niveles de dificultad y un cronómetro que suponen un desafío de memoria y agilidad.

Cada pareja de cartas muestra la imagen de una efeméride relacionada con temas de igualdad de género, diversidad sexual y de género y otras realidades y comunidades históricamente invisibilizadas. Haciéndose eco de "lo que no se nombra, no existe", este juego apuesta por dar la vuelta a esta premisa y por poner el foco y hacer visibles derechos conquistados, acontecimientos históricos relevantes y el legado que nos han dejado hitos relacionados con la igualdad y la diversidad.