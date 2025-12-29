La Dirección General de Fondos Europeos otorga 86,5 puntos al Plan de Actuación Integrado de Alcalá (Sevilla)

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra cuenta con un "modelo sólido, acreditado y plenamente viable de transformación urbana, natural y social". Así lo aseguran desde el Consistorio tras la resolución emitida por la Dirección General de Fondos Europeos al Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad, que ha obtenido una puntuación total de 86,5 puntos sobre 100.

Esta valoración "altamente favorable" sitúa al PAI de Alcalá de Guadaíra entre las cuatro primeras ciudades mejor valoradas en España en el rango de 'Ciudad Grande' y la mejor entre todas las ciudades que se han presentado de la provincia, por encima de Sevilla (69 puntos) y Dos Hermanas (68), señala en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica del Ayuntamiento, Jesús Mora, ha mostrado su satisfacción ante esta evaluación que viene a "reconocer la calidad técnica de nuestro proyecto, su coherencia estratégica y su alineación con los objetivos europeos de desarrollo sostenible, cohesión social y transición ecológica, en el marco de los fondos europeos".

La Dirección General de Fondos Europeos destaca especialmente el enfoque integral del plan, que combina la regeneración urbana, la protección y puesta en valor del entorno natural y la mejora de la cohesión social y la calidad de vida de la ciudadanía.

En cuanto a los cuatro bloques de los que se compone el PAI alcalareño, la mejor puntuación la obtiene en el bloque 3 de viabilidad de los proyectos y financiación (con 34 puntos de los 34 posibles), lo que significa que los proyectos y actuaciones presentadas son maduras en su planificación, diseño y/o implementación, considerándose viables temporal y financieramente.

Solo Alcalá de Guadaíra, junto con Algeciras, han obtenido la puntuación máxima en este bloque. Igualmente, Alcalá obtiene una importante puntuación en el bloque 2 de Gobernanza (con 14,5 de los 16 posibles). Dicha valoración pone de manifiesto que en la elaboración del PAI alcalareño se ha tenido en cuenta la participación interna, de las delegaciones municipales, y la externa, de la ciudadanía y agentes locales.

El PAI plantea actuaciones coordinadas que permiten afrontar de manera eficaz los retos actuales de las ciudades: cambio climático, inclusión social, modernización de los espacios urbanos y fortalecimiento del tejido económico local.

"La elevada puntuación obtenida avala la madurez del proyecto, su viabilidad técnica y financiera, así como la capacidad del Ayuntamiento alcalareño para gestionar fondos europeos con criterios de eficacia, transparencia y orientación a resultados". Asimismo, confirma que el modelo de ciudad propuesto "responde a una planificación estratégica rigurosa y a una visión de futuro compartida", concluye el comunicado.

Concluido el plazo de alegaciones y en vista que el proyecto de Alcalá de Guadaíra no ha recibido modificación alguna, la ciudad pasa a ser beneficiaria final de la ayuda Feder para financiar proyectos de inversión por iporte de 14.057.535 euros, pudiendo optar hasta 20 millones de euros durante el periodo de ejecución.