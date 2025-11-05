El director Alberto Rodríguez protagoniza una charla el sábado en el CICUS parte del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Archivo - El director de cine Alberto Rodríguez, en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta sevillano Alberto Rodríguez, autor de películas como La isla mínima o Modelo 77, será el protagonista de una charla abierta al público que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 12,00 horas en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). La actividad forma parte del programa paralelo del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), en colaboración con la Universidad de Sevilla, y todas las citas serán gratuitas con invitación previa.

Según ha informado la Universidad de Sevilla, el calendario de actividades incluye proyecciones, mesas redondas, exposiciones y encuentros con profesionales del sector audiovisual a lo largo de toda la semana.

El domingo 9, a la misma hora, se celebrará una mesa redonda organizada junto a la Fundación Triángulo, centrada en el documental Els Mals Noms, que aborda la realidad de las personas intersexuales. Participarán el activista sevillano Bernar Usk, el director del documental, la autora del libro original y el presidente de la Fundación Triángulo.

El viernes 7 de noviembre se desarrollará el ciclo Rromavisión, dedicado al cine gitano, que culminará con una mesa redonda sobre las obras más recientes de esta sección.

Entre los homenajes más destacados de la programación figura la presentación del libro póstumo de Juan Antonio Bermúdez, prevista para el jueves 13, en recuerdo del crítico y programador andaluz, impulsor de la sección Panorama Andaluz del festival.

El Cicus acogerá también una nueva edición de Women in Focus, organizada junto a la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), centrada en el derecho audiovisual y la música en el cine, con la participación de la compositora Paloma Peñarrubia y la directora Rocío Mesa (Secaderos). Además, se celebrarán actividades con el Observatorio RTVE, entre ellas la proyección del documental No estás loca y un coloquio posterior.

En el ámbito formativo, el festival ofrecerá dos talleres especializados: uno impartido por Pablo Berger, director de Robot Dreams, y otro sobre guion de comedia, titulado Taller Guasa, que concluirá el jueves 13 con un encuentro abierto al público con los actores Alfonso Sánchez y Antonio Resines.

Durante la semana también se presentará un nuevo volumen editado por Athenaica dedicado al cineasta Luis Buñuel, y el lunes 10 se celebrará un encuentro con la directora francesa Claire Simon, acompañado de la proyección de su documental Apprendre.

La programación se cerrará el viernes con un concierto audiovisual en homenaje al cineasta polaco Wojciech Jerzy Has, con motivo del centenario de su nacimiento. Organizado por la fundación polaca AVA Arts y cofinanciado por diversas instituciones culturales de Polonia, incluirá música en directo inspirada en El manuscrito encontrado en Zaragoza.