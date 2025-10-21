El director irlandés Jim Sheridan, cuarto Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025

El director irlandés Jim Sheridan, cuarto Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo 2025 - AYTO SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 21 octubre 2025 15:35

El certamen se celebrará del 7 al 15 de noviembre

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta irlandés Jim Sheridan recibirá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025. El director, guionista y productor es autor de títulos como 'Mi pie izquierdo' o 'En el nombre del padre', y se convierte en el cuarto reconocimiento honorífico de la edición número 22 del festival, junto a los directores Alberto Rodríguez y Costa-Gavras y la actriz Juliette Binoche.

En una nota de prensa del Ayuntamiento de Sevilla, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el reconocimiento a Sheridan "consolida la posición del festival como un referente internacional en la promoción del talento y la diversidad cinematográfica", y que "reafirma el compromiso de Sevilla con la cultura como espacio de encuentro, diálogo y creación artística".

El Giraldillo de Honor se entregará durante una de las galas del festival, en la que también se proyectará su más reciente trabajo, 'Re-creation', codirigido junto a David Merriman.

En paralelo, el Ayuntamiento ha presentado novedades en la programación del festival. Se incorpora a la sección competitiva Panorama Andaluz la película 'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, guionista sevillano ganador de dos premios Goya y colaborador habitual del director Alberto Rodríguez.

La sección Special Screenings, dedicada a obras de relevancia autoral, completa su programa con cinco nuevas incorporaciones. Entre ellas se encuentra 'Los tigres', el nuevo largometraje de Alberto Rodríguez y el documental la 'Gran redada gitana: historia de un genocidio', de Pilar Távora.

También incluye la proyección de 'Eugenia de Montijo', escrita y dirigida por José López Rubio en 1944, 'To er mundo é güeno', la primera entrega de la trilogía cómica de cámara oculta dirigida por el sevillano Manuel Summers en 1982 y la cinta '3 días', dirigida por el cordobés F. Javier Gutiérrez, reconocida en 2007 con la Biznaga de Oro a la Mejor Película en Málaga.

Junto a estas películas, en el marco de Special Screenings podrán verse otros títulos ya anunciados como 'In-I in Motion' escrita y dirigida por Juliette Binoche; 'Todos los lados de la cama' dirigida por Samantha López Speranza y escrita por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo; 'Rondallas', que escribe y dirige Daniel Sánchez Arévalo; 'Arsa', dirigida y escrita por el dúo artístico Masbedo con colaboración en el guion de Giorgio Vasta; 'Malecón', escrita y dirigida por Carlos Larrazabal, con la colaboración de Fabián Suárez en el guion; 'El último arrebato' escrita y dirigida por Marta Medina y Enrique López Lavigne, y cuyo guion firman la propia Marta Medina y Jaime Chávarri; y 'Fillos do vento: A rapa', escrita y dirigida por Brais Revaldería.

A estos títulos cabe añadir, entre los pases especiales del Festival, nuevas propuestas de la cinematografía andaluza, caso del thriller de terror 'La casa en el árbol', que escribe y dirige Luis Calderón; junto a los documentales 'Fandango', dirigida por Remedios Malvárez Baez y Arturo Andújar y escrita por la propia Malvárez junto a Miguel Ángel Parra; 'Lorca en la Habana', de Jose Antonio Torres-Márquez y Antonio Manuel; 'Velintonia 3', de Javier Vila, con guion del propio Vila junto a Leticia Salvago; 'Luis Gordillo. Manual de instrucciones', de Sema D'Acosta y Antonio García Jiménez; La muralla de los prisioneros' de José Luis Tirado; 'El gigante mudo' de Francisco Campos; y 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', con dirección del sevillano Alfonso Sánchez y guion de Eva Montoya.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025 se celebrará del 7 al 15 de noviembre.

