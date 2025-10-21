El director irlandés Jim Sheridan, cuarto Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025

El certamen se celebrará del 7 al 15 de noviembre

El cineasta irlandés Jim Sheridan recibirá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025. El director, guionista y productor es autor de títulos como 'Mi pie izquierdo' o 'En el nombre del padre', y se convierte en el cuarto reconocimiento honorífico de la edición número 22 del festival, junto a los directores Alberto Rodríguez y Costa-Gavras y la actriz Juliette Binoche.

En una nota de prensa del Ayuntamiento de Sevilla, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que el reconocimiento a Sheridan "consolida la posición del festival como un referente internacional en la promoción del talento y la diversidad cinematográfica", y que "reafirma el compromiso de Sevilla con la cultura como espacio de encuentro, diálogo y creación artística".

El Giraldillo de Honor se entregará durante una de las galas del festival, en la que también se proyectará su más reciente trabajo, 'Re-creation', codirigido junto a David Merriman.

En paralelo, el Ayuntamiento ha presentado novedades en la programación del festival. Se incorpora a la sección competitiva Panorama Andaluz la película 'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, guionista sevillano ganador de dos premios Goya y colaborador habitual del director Alberto Rodríguez.

La sección Special Screenings, dedicada a obras de relevancia autoral, completa su programa con cinco nuevas incorporaciones. Entre ellas se encuentra 'Los tigres', el nuevo largometraje de Alberto Rodríguez y el documental la 'Gran redada gitana: historia de un genocidio', de Pilar Távora.

También incluye la proyección de 'Eugenia de Montijo', escrita y dirigida por José López Rubio en 1944, 'To er mundo é güeno', la primera entrega de la trilogía cómica de cámara oculta dirigida por el sevillano Manuel Summers en 1982 y la cinta '3 días', dirigida por el cordobés F. Javier Gutiérrez, reconocida en 2007 con la Biznaga de Oro a la Mejor Película en Málaga.

Junto a estas películas, en el marco de Special Screenings podrán verse otros títulos ya anunciados como 'In-I in Motion' escrita y dirigida por Juliette Binoche; 'Todos los lados de la cama' dirigida por Samantha López Speranza y escrita por Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo; 'Rondallas', que escribe y dirige Daniel Sánchez Arévalo; 'Arsa', dirigida y escrita por el dúo artístico Masbedo con colaboración en el guion de Giorgio Vasta; 'Malecón', escrita y dirigida por Carlos Larrazabal, con la colaboración de Fabián Suárez en el guion; 'El último arrebato' escrita y dirigida por Marta Medina y Enrique López Lavigne, y cuyo guion firman la propia Marta Medina y Jaime Chávarri; y 'Fillos do vento: A rapa', escrita y dirigida por Brais Revaldería.

A estos títulos cabe añadir, entre los pases especiales del Festival, nuevas propuestas de la cinematografía andaluza, caso del thriller de terror 'La casa en el árbol', que escribe y dirige Luis Calderón; junto a los documentales 'Fandango', dirigida por Remedios Malvárez Baez y Arturo Andújar y escrita por la propia Malvárez junto a Miguel Ángel Parra; 'Lorca en la Habana', de Jose Antonio Torres-Márquez y Antonio Manuel; 'Velintonia 3', de Javier Vila, con guion del propio Vila junto a Leticia Salvago; 'Luis Gordillo. Manual de instrucciones', de Sema D'Acosta y Antonio García Jiménez; La muralla de los prisioneros' de José Luis Tirado; 'El gigante mudo' de Francisco Campos; y 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', con dirección del sevillano Alfonso Sánchez y guion de Eva Montoya.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla 2025 se celebrará del 7 al 15 de noviembre.