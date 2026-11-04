Director del SEFF reivindica el festival como escaparate mundial del cine andaluz: "Al cine le sobra esnobismo"

Archivo - El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal, ha defendido la necesidad de fortalecer la industria cinematográfica española y andaluza mediante una apuesta por la producción independiente y por realizar "menos películas, más grandes", al considerar que España atraviesa un "grave problema de sobreproducción". Asimismo, ha reivindicado el papel del certamen sevillano como plataforma para impulsar la trayectoria internacional de los profesionales andaluces y acercar el cine europeo a públicos cada vez más diversos, señalando que "al cine le sobra esnobismo".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de la celebración de la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que tendrá lugar del 6 al 14 de noviembre y contará con 66 títulos andaluces, entre ellos 37 largometrajes y 29 cortometrajes, además de 21 estrenos mundiales.

En este contexto, Cristóbal ha señalado que uno de los principales desafíos del sector audiovisual es establecer unas reglas de juego actualizadas y ha reclamado una nueva legislación cinematográfica, al tiempo que ha considerado fundamental continuar respaldando la producción independiente, que, a su juicio, es la que permite desarrollar películas capaces de proyectar la imagen del país internacionalmente.

"Lo que existe en España es un grave problema de sobreproducción. Se hacen más películas que en Alemania y en Francia y nos tenemos que centrar en hacer menos películas, más grandes", ha sostenido el director del certamen, que ha puesto como ejemplo la estrategia seguida por Movistar Plus+ y producciones como 'La bola negra'.

En relación con el potencial cinematográfico de Andalucía, Cristóbal ha subrayado la importancia de ofrecer oportunidades reales a sus creadores, facilitando el contacto con productores, inversores y distribuidores que permitan consolidar sus proyectos y favorecer su proyección más allá de la comunidad autónoma.

EL CINE ANDALUZ, PROTAGONISTA EN SEVILLA

Sobre la presencia de producciones andaluzas en la programación de esta edición, el director ha defendido que el festival las sitúa al mismo nivel que las procedentes de otros territorios europeos, destacando especialmente el documental 'Taranta', que competirá en la Sección Oficial por el Giraldillo de Oro.

En este sentido, ha celebrado que una producción andaluza pueda competir "de tú a tú" con otras grandes películas europeas, al tiempo que ha destacado la presencia de 'Anguita. El hombre de los tres siglos', documental dedicado al histórico dirigente político cordobés, del que ha valorado que reivindique una manera de hacer política vinculada al "respeto del adversario". Cristóbal también ha destacado el homenaje que el certamen rendirá al cineasta Nonio Parejo, al que ha considerado una de las figuras fundamentales en la construcción de la memoria audiovisual andaluza.

"La cinematografía es lo que permite radiografiar los instantes de cada momento y eso poco a poco va creando una memoria que es relevante y que es interesante", ha reflexionado, antes de incidir en la importancia de que las producciones andaluzas puedan ser descubiertas también por los invitados internacionales que acuden a Sevilla. En esta línea, ha explicado que el festival no se limita a exhibir películas, sino que trabaja para favorecer nuevas oportunidades profesionales a través de Frame, su área de industria desarrollada junto a la Sevilla Film Office.

Entre sus iniciativas ha mencionado los encuentros con exhibidores, el asesoramiento especializado en documentales y 'Show Me the Money', un espacio que permite poner en contacto a inversores con proyectos cinematográficos. Asimismo, ha resaltado la puesta en marcha de 'Ínsula', un mercado de guiones que permitirá reunir a guionistas que han recibido apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) con productores consolidados para facilitar el desarrollo de sus proyectos.

Según ha explicado, se trata de una iniciativa que no existe en otros festivales españoles y que responde a la voluntad del certamen de ofrecer herramientas "de verdad ligadas a la industria".

"AL CINE LE SOBRA ESNOBISMO"

Por otra parte, el director ha defendido la necesidad de acabar con determinadas barreras que dificultan el acercamiento de nuevos espectadores al cine europeo y ha asegurado que "al cine le sobra esnobismo y le falta apertura de miras".

A su juicio, los festivales deben ofrecer una programación lo suficientemente diversa como para que cada espectador pueda encontrar una película que conecte con sus intereses, sin renunciar a descubrir propuestas cinematográficas diferentes.

En este sentido, ha reivindicado que el Festival de Sevilla debe formar parte de la vida cultural de la ciudad y estar al servicio de sus habitantes, en lugar de convertirse en una cita exclusivamente dirigida a profesionales o aficionados especializados.

Cristóbal ha destacado que el certamen es ya, según sus cifras, el cuarto festival cinematográfico de España en número de espectadores y el primero de Andalucía, una posición desde la que aspira a continuar creciendo y reforzar su proyección internacional.

Para ello, ha señalado que será necesario introducir cambios administrativos y seguir incorporando marcas y entidades que quieran vincularse a la identidad del Festival de Sevilla, además de continuar estrechando su relación con la Academia Europea de Cine.

En cuanto a la presencia de grandes nombres de la cinematografía internacional, ha explicado que el festival combina el reconocimiento a figuras consolidadas con la búsqueda de nuevos talentos, recordando la creación de una sección de nuevos directores en 2024 y de una competición de cortometrajes europeos en 2025.

LA RECUPERACIÓN DE LAS SALAS Y EL RETO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Preguntado por el auge de las plataformas digitales y su impacto en los hábitos de consumo audiovisual, Cristóbal ha defendido el valor diferencial de la experiencia cinematográfica colectiva y ha asegurado que ver una película en una sala de cine "no tiene comparación".

En este sentido, ha considerado que se está recuperando la asistencia a las salas, aunque ha matizado que los espectadores acuden a ver un número más reducido de películas, por lo que ha insistido en la conveniencia de apostar por producciones más sólidas y convertir cada estreno en un acontecimiento cultural.

Asimismo, ha puesto en valor la infraestructura cinematográfica de Sevilla, con espacios como el Cartuja Center, que cuenta con una pantalla de 180 metros cuadrados, los cines Nervión, el Cine Cervantes o el Espacio Turina, que se incorpora este año a las sedes del festival.

Respecto a la irrupción de la inteligencia artificial en la creación audiovisual, el director ha rechazado considerarla exclusivamente una amenaza y ha defendido que debe entenderse como una herramienta más dentro de la constante evolución tecnológica del cine. "Es una ola que toca surfear", ha afirmado, antes de señalar que lo verdaderamente importante es la capacidad creativa de quien utiliza esta tecnología para contar historias relevantes.

En este sentido, ha considerado que "a la inteligencia artificial lo que le falta es un Spielberg", en referencia a la necesidad de que aparezcan creadores capaces de desarrollar una voz cinematográfica propia mediante estas herramientas.

Por último, Cristóbal ha señalado que su principal aspiración al frente del Festival de Cine Europeo de Sevilla es conseguir que los ciudadanos se sientan "contentos y orgullosos de su festival" y contribuir a impulsar las carreras de guionistas, productores y directores andaluces en el ámbito internacional.

"Atender a nuestro público, por un lado, y atender al talento y a la industria local, por otro", ha resumido como los dos grandes objetivos que le gustaría consolidar durante su etapa al frente del certamen.