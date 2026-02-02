El director Teodor Currentzis presenta 'El anillo del nibelungo' en versión orquestal en el Maestranza de Sevilla

El director Teodor Currentzis, en una imagen de archivo. - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director Teodor Currentzis se pondrá al frente de la prestigiosa orquesta musicAeterna para ofrecer, el 7 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, una propuesta "excepcional": 'El anillo sin palabras, op. 45' (Der Ring ohne Worte), "una poderosa síntesis sinfónica de 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner".

Esta versión, realizada por Lorin Maazel, condensa en una única obra orquestal "la esencia dramática y musical de la legendaria tetralogía wagneriana", informa el espacio escénico del Paseo Colón en un comunicado. El concierto cuenta con el patrocinio de TeknoService.

A través de la selección de una veintena de los momentos más emblemáticos de las cuatro óperas que conforman 'El anillo', la música adquiere un "protagonismo absoluto". Al prescindir de la voz, la obra no solo mantiene su intensidad, "sino que realza la extraordinaria riqueza sinfónica de Wagner, permitiendo al oyente descubrir nuevos matices, colores y tensiones de una de las cumbres del repertorio operístico".

El resultado es una experiencia sonora "profundamente conmovedora", de "gran fuerza expresiva y virtuosismo", que invita a "sumergirse en el universo wagneriano" desde una perspectiva distinta y "fascinante".

Fundada por Teodor Currentzis, musicAeterna se ha consolidado como una de las formaciones más influyentes y aclamadas del panorama musical internacional. Su versatilidad, que abarca desde la música antigua hasta la creación contemporánea, y la intensidad de sus interpretaciones la han llevado a actuar en las principales salas y festivales de todo el mundo.

Teodor Currentzis es reconocido por su capacidad para "cautivar" al público con "lecturas apasionadas, dinámicas y radicalmente personales". A lo largo de su carrera ha colaborado con algunos de los teatros de ópera más prestigiosos y se ha convertido en una "figura imprescindible" de los grandes festivales internacionales.