La disciplina 'Automation & Control' de la Universidad de Sevilla es la primera de España según el ranking de Shanghai

Archivo - Detalle de la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Ranking de Shanghai by Subject, orientado a analizar el desempeño de las universidades según las áreas de conocimiento, ha incluido en el top 500 mundial 22 disciplinas de la Universidad de Sevilla, tres más que en la última edición. Estos datos sitúan a la US como la séptima universidad española de las 55 seleccionadas por este ranking y la primera en la disciplina de 'Automation & Control'.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la US ha destacado en el área de 'Automation & Control', que ocupa la primera posición entre las universidades españolas y se sitúa en el top 100 mundial. La siguen 'Agricultural Sciences' y 'Electrical & Electronic Engineering', ambas en el rango 100-150 mundial, así como 'Food Science & Technology' e 'Instruments Science & Technology', que se posicionan en el rango 151-200 mundial.

De esta manera, la hispalense ha mejorado su posicionamiento internacional en dos áreas, mientras que en España escala en la clasificación de 10 áreas, a la vez que ha copado en esta edición la entrada de cinco nuevas disciplinas de la US en el ranking: 'Artificial Intelligence' y 'Clinical Medicine' en el rango 301-400 y 'Material Science & Engineering', 'Economics' y 'Psychology' en el rango 401-500.

Asimismo, la rama de Ingeniería ha vuelto a ser la que sitúa a más de sus disciplinas en el top 500 mundial, con ocho --seis de ellas llegan al top 300--, aunque también han destacado las Ciencias Médicas con cuatro disciplinas entre las 500 mejores del mundo, manteniendo el top 300 en tres de ellas.

En España, el área de Ingeniería de la US ha aportado seis áreas en el top 5 nacional. Además de la primera posición nacional de 'Automation & Control', 'Electrical & Electronic Engineering' y 'Instruments Science & Technology' ocupan la primera y segunda posición nacional.