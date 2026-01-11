Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Sevilla FC-RC Celta de Vigo

Archivo - Imagen de archivo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, en los prolegómenos de un partido de UEFA Champions League. - Joaquin Corchero / Afp7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la celebración del partido de fútbol que disputarán el próximo lunes, 12 de enero, a las 21 horas el Sevilla FC y el RC Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán correspondiente a la jornada 16 de LaLiga.

Tal y como ha informado el Consistorio local en una nota, Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido. Así, se incrementará su servicio por Nervión en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN que circulan por las inmediaciones del mencionado estadio.

También se incrementará la afluencia de transporte público tras el pitido final del encuentro con varios autobuses vacíos de cada una de las líneas que esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas situadas en los aledaños del campo y que partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad.

Además, tal y como ha precisado la Administración local, la línea TB1, Tranvibus, conectará Sevilla Este y San Pablo con el estadio, tanto a la entrada como a la salida del encuentro entre el séptimo y el decimotercero clasificado de LaLiga.

Por otro lado, el dispositivo por parte de la Policía Local se desplegará desde las 18,30 horas en las inmediaciones del estadio del equipo nervionense. No obstante, el Consistorio ha precisado que los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 19,00 horas. Así, todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

En cuanto a las labores de limpieza en la vía pública, serán un total de 21 trabajadores y nueve vehículos los que trabajarán para mantener limpio el entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto antes del partido como tras finalizar. En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Sánchez-Pizjuán, puesto que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo rojiblanco se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión para eliminar restos y malos olores. Así, el plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio Sánchez-Pizjuán que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados.