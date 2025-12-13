Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Sevilla FC-Real Oviedo

Archivo - Imagen de archivo de las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de limpieza, seguridad y movilidad con motivo de la celebración del partido de fútbol correspondiente a la jornada 16 de LaLiga que disputarán este domingo, 13 de noviembre, a partir de las 14,00 horas, el Sevilla Fútbol Club y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido. Así, se incrementará la oferta con 16 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN que circulan por las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, según ha informado el Consistorio local en un mensaje difundido a los medios.

También se incrementará la afluencia de transporte público tras el pitido final del encuentro con varios autobuses vacíos de cada una de las líneas que esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas situadas en los aledaños del campo y que partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad.

Además, tal y como ha precisado la Administración local, la nueva línea TB1, Tranvibus, conectará Sevilla Este y San Pablo con el estadio, tanto a la entrada como a la salida del encuentro entre el decimotercero y el penúltimo clasificado de LaLiga.

Como en encuentros anteriores, a la finalización del partido también prestará servicio una lanzadera que une Nervión con Pino Montano. Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Luis de Morales, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada. En concreto, efectuará paradas en Kansas City (Santa Justa), Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Estrella Canopus.

Por otro lado, el dispositivo por parte de la Policía Local se desplegará desde las 12,00 horas en las inmediaciones del estadio del equipo local. No obstante, el Consistorio ha precisado que los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 12,30 horas. Así, todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

En cuanto a las labores de limpieza en la vía pública, serán un total de 21 trabajadores y nueve vehículos los que trabajarán para mantener limpio el entorno del Ramón Sánchez-Pizjuán, tanto antes del partido como tras finalizar. En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Sánchez-Pizjuán, ya que, como suele ser habitual, los seguidores del equipo nervionense se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión para eliminar restos y malos olores. Así, el plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio Sánchez-Pizjuán que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados.