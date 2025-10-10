El Distrito Triana de Sevilla designa a los Reyes Magos para la Cabalgata de 2025 y da a conocer al Heraldo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha dado a conocer este viernes los nombres de los trianeros que encarnarán a los Reyes Magos en la cabalgata que se celebrará en la tarde del 6 de enero de 2026, noche en la que sus recorrerán las calles del barrio de Triana para poner punto y final a la Navidad en Sevilla. Asimismo, se ha anunciado el nombre de quien encarnará al Heraldo, que saldrá el día 5, vísperas del Día de la Epifanía.

Así, tal y como ha indicado el Consistorio hispalense en una nota, el Rey Melchor estará representado el actual hermano mayor de la Hermandad de la Estrella, el médico Carlos Martín; el Rey Baltasar, por el director general de City Sightseeing España, Isaac Flores, y por su parte el Heraldo será el empresario y trianero de adopción César González de la Peña.

Por otro lado, el Rey Gaspar volverá a ser elegido entre todos los vecinos del Distrito Triana que se hayan inscrito al sorteo, que finalizará el próximo 15 de octubre y cuyo sorteo se realizará en este mismo mes. La inscripción puede realizarse en el Registro Auxiliar de la Sede del Distrito, ubicado en la calle San Jacinto, n.º 33, y cuyo único requisito es que los participantes estén empadronados en Triana.