El divulgador científico Ismael Roldán presenta su nuevo libro 'El poder de la Física y las Matemáticas' en Sevilla

La presentación de 'El poder de la Física y las Matemáticas' en Sevilla.

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Física en Secundaria y divulgador científico, Ismael Roldán, ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su libro 'El poder de la Física y las Matemáticas', un volumen editado por Pinolia cuyo objetivo es convertirse en "una historia apasionante para entender el mundo que nos rodea" y sus aplicaciones en la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana.

Tal y como ha emitido la Diputación de Sevilla en una nota, el acto de presentación del libro se ha traducido en un viaje por "momentos estelares" de ambas ciencias, en clave de divulgación científica y con un soporte de ilustraciones audiovisuales comentadas por el autor.

Por su parte, el propio autor ha explicado que "sin las matemáticas no se habrían construido las pirámides de Egipto, ni podrías usar el GPS o subir una foto a tus redes sociales", al tiempo que ha afirmado que "también la física está detrás de cosas tan cotidianas como montar en bicicleta, el vuelo de los aviones o la exploración del universo"

Asimismo, Roldán ha asegurado que ambas materias no están llenas de fórmulas incomprensibles y ejercicios complicados ni son inalcanzables, sino que se trata de "herramientas poderosas" para entender el mundo y transformarlo.

En la obra, Roldán se centra en documentos como el Papiro Ahmes, escrito hace 3.675 años, donde ya se habla de propiedades matemáticas de los ángulos y se ofrece una aproximación del valor del número Pi. Precisamente a Pi le dedica una buena parte del libro, relacionándolo con cosas tan dispares como una caja de pizza, el lanzamiento aleatorio de garbanzos o los 'piemas' --poemas escritos en honor al número Pi--.

Además, se mencionan curiosidades de otros números como los naturales, racionales y primos, además del número áureo --relacionado con las proporciones del DNI o las tarjetas de crédito--, números amigos, números perfectos y toda una galería de cifras acompañadas de "historias fascinantes".

También la física, tal como la narra el autor en esta obra, presenta elementos de fascinación como la física del caos, la física de pedalear, el efecto Doppler, la inteligencia artificial (IA) o las teorías de la relatividad.

Otro de los aspectos relatados con maestría en el libro es la historia de científicos que, con su ingenio y esfuerzo, cambiaron el mundo, desde Arquímedes hasta Marie Curie, pasando por Lavoisier, Newton, Poincare, Lise Meitner o Albert Einstein.

En suma, a través de estas biografías, Roldán muestra que la ciencia no es algo abstracto o impersonal, sino una aventura protagonizada por personas reales "con pasiones, errores, intuiciones brillantes y momentos de duda".