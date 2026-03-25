La DOP Estepa recibe el 'Galardón de Oro' de la CIPE China en la feria Alimentaria Barcelona

Entrega del 'Galardón de Oro' de la CIPE China a la DOP Estepa en la feria Alimentaria Barcelona. - DO ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Estepa ha sido distinguida por la calidad de su aceite de oliva virgen extra con el 'Galardón de Oro' otorgado por la CIPE (China International Geographical Indications Products Expo), el certamen "de mayor relevancia en el mercado asiático para productos con sello de calidad diferenciada".

La entrega oficial del galardón ha tenido lugar en el marco de Alimentaria Barcelona, "una de las ferias de alimentación y bebidas más importantes del mundo", según han puesto de relieve desde la propia DOP en un comunicado este miércoles en el que defienden que este galardón subraya "la proyección internacional y la excelencia de los aceites de oliva virgen extra producidos en el territorio de la comarca de Estepa (Sevilla) y Puente Genil" (Córdoba).

El premio fue entregado por el subdirector general de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Javier Maté, quien destacó durante el acto el "compromiso" de la DOP Estepa "con la calidad certificada y su papel fundamental en la promoción de la 'Marca España' en mercados tan exigentes como el chino".

El galardón fue recogido por el secretario general de la Denominación de Origen Estepa, Moisés Caballero, quien estuvo acompañado por un destacado cliente del mercado chino, cuya presencia "simboliza el éxito comercial y la confianza que los consumidores del gigante asiático depositan en los sellos de Indicación Geográfica (IG) europeos".

"Este Oro de la CIPE no es solo un trofeo, es un aval institucional del Gobierno chino a la trazabilidad y el sabor único de nuestros aceites", afirmaba Moisés Caballero tras la entrega. "Que se nos entregue aquí, en Alimentaria y de manos del Ministerio de Agricultura, refuerza el orgullo de nuestros olivareros por un trabajo bien hecho", ha añadido el secretario general de la DOP Estepa.

La Denominación de Origen Estepa ha mantenido una "participación activa" en esta edición de la feria, un escaparate global que reúne a más de 3.000 empresas procedentes de 70 países.

En este contexto de "máxima competitividad", la DOP Estepa reivindica que ha destacado con "una agenda de actividades centrada en la divulgación, entre las que sobresalió la organización de una cata con desayuno saludable, en la que los asistentes descubrieron los matices y la calidad de los aceites de oliva virgen extra 'Hojiblanca' y 'Selección' de la marca Oleoestepa".

Con este "nuevo hito", la DOP Estepa defiende que "reafirma su posición como una de las entidades más premiadas a nivel mundial, consolidando el aceite de oliva virgen extra español como un referente de salud, calidad y autenticidad en el mercado global".