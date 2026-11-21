Imagen de la vivienda en la que se ha producido el incendio. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Provincia de Sevilla han intervenido durante la madrugada de este sábado en un incendio declarado en una vivienda ubicada en la urbanización Pino Grande, perteneciente al término municipal de Carmona y ubicada en las proximidades de la autovía A-4, donde dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, sobre las 5:15 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio recibió un aviso por un incendio en una vivienda unifamiliar tipo chalet, situada en la calle Pino Chico, comunicado a través del COS de la Guardia Civil y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

Desde el CECOP se activaron dotaciones de los parques de bomberos de Carmona y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además del mando de guardia, que también se desplazó al lugar.

A su llegada, los bomberos comprobaron que el incendio se encontraba localizado en el salón y la cocina de la planta baja de la vivienda. Según han detallado fuentes oficiales, el inmueble consta de planta sótano, planta baja y castillete, habiéndose visto afectado por el fuego y la acumulación de humo.

En el momento de la llegada de los efectivos de los parques de Carmona y Alcalá de Guadaíra no había ninguna persona en el interior de la vivienda, encontrándose sus propietarios en el exterior.

Durante la intervención, los bomberos realizaron también labores de búsqueda de dos perros que pudieran encontrarse dentro del inmueble, comprobando finalmente que ambos animales estaban fuera de la vivienda.

Los dos propietarios han resultado afectados por inhalación de humo y fueron atendidos por los equipos de emergencias sanitarias. No se han comunicado otras personas heridas ni atrapadas.

Asimismo, la Diputación ha explicado que los efectivos desarrollaron labores de extinción, ventilación y revisión de las distintas dependencias del chalet para controlar el incendio y comprobar las condiciones de seguridad.

Según la información facilitada por la Sala Cecop, a las 7,00 horas se retiraron del lugar el mando de guardia y los efectivos del parque de Alcalá de Guadaíra, permaneciendo dos vehículos del parque de Carmona y el mando de guardia para continuar con las actuaciones necesarias, que en breve darán por finalizada la intervención. No se han comunicado daños en otras edificaciones próximas ni afecciones a la circulación.

En el dispositivo de emergencia han participado efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, con la intervención de la Guardia Civil y los equipos de emergencias sanitarias del 061, en coordinación con el servicio de emergencias 112 Andalucía, así como el apoyo de Policía Local.