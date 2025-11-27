Dos centros educativos en Santipoce y Dos Hermanas (Sevilla), premiados en un programa europeo de movilidad "saludable"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla en centros de Sevilla que han recibido un galardón en el programa 'Stars' - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos centros educativos de los municipios de Santiponce y Dos Hermanas han sido distinguidos por el programa europeo 'Stars', una iniciativa impulsada por la Dirección General de Tráfico que busca que los estudiantes se desplacen a sus centros educativos a pie o en bicicleta "para promover entornos escolares más seguros y saludables en la provincia de Sevilla", según ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, que ha visitado los municipios junto a la jefa Provincial de Trafico de Sevilla y coordinadora de la DGT en Andalucía, Ana Luz Jiménez.

"El programa Stars evalúa el punto de partida de cada centro y los cambios reales que se van consiguiendo a lo largo del tiempo. Sabemos que el alumnado que camina al colegio mejora su concentración, su bienestar y contribuye a descongestionar los accesos a los centros escolares", ha apostillado en este sentido el subdelegado en un audio remitido a medios de comunicación.

En esta edición, correspondiente al trabajo desarrollado durante el curso pasado, en España se han otorgado doce acreditaciones 'Oro', de las cuales dos han recaído en centros sevillanos, un dato que refleja, en palabras del subdelegado, que "la provincia de Sevilla está demostrando que es posible transformar los desplazamientos escolares y convertirlos en una oportunidad educativa, social y de convivencia", según ha detallado la Subdelegación en una nota de prensa.

En total, la provincia acumula siete centros educativos que han conseguido medalla, entre los que destacan los tres centros públicos de Santiponce, todos premiados, y dos centros reconocidos en Dos Hermanas: Ceip Josefa Frías (Santiponce) Bronce; Ceip Mosaico (Santiponce) Plata; IES Itálica (Santiponce) Oro ; IES Hermanos Machado (Dos Hermanas) Plata; IES María Galiana (Dos Hermanas) Oro; Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula (Sevilla) Bronce; CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Estepa) Bronce.