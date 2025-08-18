Dos detenidos por intento de homicidio en el tiroteo del barrio Su Eminencia (Sevilla) tras una pelea por aparcamiento

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos de las tres personas que estaban siendo investigadas --en el marco de la 'Operación Marismeño'--, con motivo del tiroteo que tuvo lugar en la barriada sevillana de Su Eminencia.

Según ha trasladado el Cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó a raíz de un tiroteo desencadenado por una discusión, que se produjo entre vecinos de Su Eminencia, por un problema de aparcamiento en la zona, el pasado mes de mayo. Tras diversas gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudo identificar a las tres personas implicadas en los hechos y presuntamente responsables de los disparos realizados.

Por todo ello, la Policía solicitó al juez oportuno la autorización para poder llevar a cabo entradas y registros en los domicilios de los principales investigados, a fin de recuperar el arma empleada en los hechos y realizar del mismo modo las comprobaciones pertinentes.

Fruto de este operativo policial, en el que se han practicado dos entradas y registros en el barrio de Su Eminencia y un tercero, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, los agentes hallaron en el domicilio del principal investigado un arma de fuego, munición, un kilo de marihuana, dispuesta en cogollos para su venta y un arma blanca.

Finalmente, se ha podido detener 'in situ' a dos de los principales investigados, quienes han pasado posteriormente a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente, decretando prisión para "el cabecilla".