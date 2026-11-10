Dos detenidos y una plantación indoor de marihuana con 1.000 plantas en su interior desmantelada en Huévar (Sevilla)

Imagen de la detención de uno de los implicados. - GUARDIA CIVIL

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en una actuación policial contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, desmantelando una plantación indoor con más de 1.000 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento en la localidad de Huévar del Aljarafe (Sevilla).

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la Guardia Civil a través de informaciones obtenidas de fuentes vivas y el posterior análisis de las mismas, dio inicio a la denominada operación '172 Italica Quisquilae', que permitió localizar una nave industrial que sospecharon que pudiera estar siendo utilizada como centro de cultivo de sustancias ilícitas en la localidad sevillana.

De esta manera, el dispositivo de vigilancia sobre la instalación investigada permitió identificar plenamente a dos personas que frecuentaban de manera constante la presunta plantación y el pasado 27 de octubre se llevó a cabo la fase operativa de la investigación con un amplio despliegue policial, interceptando a los dos sospechosos cuando circulaban en un vehículo tras abandonar la nave industrial objeto de vigilancia siendo detenidas en ese preciso momento.

Paralelamente y con autorización del Juzgado de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), se procedió a la entrada y registro de dicha nave, donde se localizó una sofisticada infraestructura con dos habitáculos destinados al cultivo intenso de marihuana, interviniendo 1.073 plantas de cannabis de aproximadamente 1.50 metros de altura en estado de floración avanzada y con una elevada concentración de Tetrahidrocannabinol (THC).

Durante el registro, los agentes localizaron una trampilla elevada que permitía el acceso a otro habitáculo oculto tras un falso techo, donde se encontraba almacenado diez kilogramos de marihuana ya procesada, cinco kilogramos de cogollos envasados para su posterior distribución, además de 15 kilogramos de picadura de tabaco.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de los Puestos de Pilas y de Villamanrique de la Condesa en colaboración con la Policía Local de Pilas, ha finalizado con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de los dos detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y un delito de defraudación eléctrica.