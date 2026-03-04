Dos Hermanas (Sevilla) recibe la primera visita del Rey entre aplausos y gritos de 'Felipe,Felipe' de cientos de vecinos

El Rey Felipe VI saluda a los vecinos concentrados en la Plaza de la Constitución tras su visita al Ayuntamiento de Dos Hermanas. - FRANCISCO OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos Hermanas ha recibido con júbilo este miércoles la primera visita del Rey Felipe VI al municipio sevillano. Desde muy temprano, se han concentrado en la Plaza de la Constitución varias decenas de vecinos para intentar coger un buen sitio antes de su llegada a la Casa Consistorial, que ha efectuado a la hora prevista, a las 11,15 horas, y donde ha sido recibido por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el alcalde nazareno, Francisco Rodríguez, entre aplausos y gritos de 'Felipe, Felipe' de los cientos de personas congregadas ya entonces tras las vallas y en presencia de un fuerte dispositivo de seguridad.

Felipe VI, tras saludar a los miembros de la Corporación Municipal, ha accedido al Ayuntamiento, donde ha firmado en el Libro de Honor y ha saludado al público desde el balcón principal, con el bastón de mando de la Alcaldía cedido por el regidor. A su salida, la visita apenas ha durado 15 minutos, se ha hecho la tradicional foto de familia con los concejales, situados sobre una tarima con una moqueta gris, y, posteriormente, rompiendo el protocolo, se ha acercado hasta las personas ubicadas en las zonas más próximas a la fachada del Consistorio para saludar a decenas de ellas, antes de dirigirse hasta la cercana parroquia de Santa María Magdalena, donde se halla la venerada Virgen de Valme.

Todo ello ha tenido lugar a escasos metros de la estatua de bronce dedicada a sus padres, don Juan Carlos I y doña Sofía, erigida con motivo de la proclamación de los diez años de reinado, en 1987, cuando sus majestades visitaron la localidad nazarena. No era la única referencia al Rey Emérito, ya que, como curiosidad, en la librería Valme, en una de las calles laterales del Ayuntamiento, un ejemplar del libro con las memorias del monarca ocupa un lugar privilegiado en el pequeño escaparate, junto a 'El último secreto', de Dan Brown, 'Los tres mundos', de Santiago Posteguillo, o 'Llevará tu nombre', de Sonsóles Ónega. La también presentadora de televisión ha perdido a su padre, el periodista Fernando Ónega, en las últimas horas.

El ambiente, pese a todo, ha sido más frío de lo que cabría esperar, en una jornada, nublada, en la que el tiempo no ha acompañado, si bien la lluvia anunciada para este miércoles, que irrumpió de forma leve pasadas las 10,30 horas de la mañana, cesó minutos antes de que llegara el coche oficial en el que viaja Felipe VI. No en vano, una hora y media antes de la visita, según el horario facilitado por la Casa Real, apenas había medio centenar de personas en esta Plaza de la Constitución. En esos momentos, los agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, periodistas, curiosos y algún que otro sorprendido eran más visibles, en medio de vallas y furgones policiales.

Entre los vecinos que desconocían la visita de Felipe VI a su pueblo se hallaba Conchi, que no ha querido perderse este histórico momento tras enterarse a primera hora, después de acercarse al Ayuntamiento para pagar un recibo. "Me han echado para atrás, no lo he podido pagar, y he dicho: pues ya está, me quedo".

No era el caso de Paqui, que se declara monárquica, quien ha venido "a conciencia" puesto que "una no tiene todos los días la oportunidad de tenerlo tan cerca", asegura Ángeles, quien ha lamentado que el Ayuntamiento "no haya repartido banderitas, como sí han hecho otras veces". En los balcones de la plaza, también muy pocas banderas.

El Rey Felipe VI, tras abandonar la Plaza de la Constitución, se ha dirigido al Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla, también en Dos Hermanas, y, durante la tarde, y ya en la capital, inaugurará la exposición 'Cayetana. Grande de España', que conmemora el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba, que se podrá visitar en el Palacio de Dueñas.