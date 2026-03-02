Dos Hermanas tilda de "honor" la visita del Rey este miércoles y ensalza su "especial vínculo" con la Casa Real

Archivo - El Rey Felipe VI en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) ha agradecido este lunes la visita prevista para este miércoles, 4 de marzo, del Rey Felipe VI a la localidad y ha incidido en que supone un "honor". Asimismo, ha asegurado que su presencia representa un "reconocimiento" a su "posición referente a nivel nacional y al crecimiento ordenado y sostenible" que, asegura, experimenta "desde hace décadas".

"Los nazarenos agradecemos este gesto del Rey con nuestro municipio, en el que se sentirá como un vecino más", ha afirmado el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, en una nota de prensa, al tiempo que ha enmarcado la "especial vinculación existente entre Dos Hermanas y la Casa Real".

Así, Felipe VI será recibido por el regidor a las 11,15 horas y firmará el Libro de Honor de la Ciudad antes de visitar la Asociación Sevillana de Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) e inaugurar, ya en la capital, la exposición 'Cayetana. Grande de España'.

Cabe destacar que, tal y como ha resaltado el Consistorio en la mencionada nota, la última visita del monarca a Dos Hermanas fue en el mes de septiembre de 2018, cuando inauguró las instalaciones de la fábrica de Ybarra en el Polígono Aceitunero. Precisamente unos meses antes, en abril de ese mismo año, visitó el Regimiento de Guerra Electrónica número 32 en la Base Militar de El Copero.

Por su parte, Aspace informaba de que el monarca realizará un recorrido por sus instalaciones, todo ello en aras de "visibilizar el trabajo de las personas con parálisis cerebral y mostrar el compromiso y apoyo de las instituciones españolas para favorecer la participación social de las todas las personas que integran este colectivo".

Sobre la muestra dedicada a Cayetana FitzJames Stuart, promovida por la Fundación Casa de Alba, ensalzará hasta finales de agosto del presente año una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.