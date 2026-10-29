Dos personas heridas tras la colisión entre una motocicleta y un turismo en Paseo Colón, en Sevilla capital

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Imagen de archivo) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este jueves, 29 de octubre, tras producirse una colisión entre una motocicleta y un turismo en la avenida Paseo Colón, en Sevilla capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el teléfono 112 ha recibido sobre las 19,20 horas un aviso sobre un accidente de tráfico registrado en la conocida avenida, a la altura de la puerta de la Plaza de Toros de la Maestranza. Según han indicado testigos al 112, en la motocicleta circulaban dos personas, quienes han resultado finalmente heridas por el impacto.

Acto seguido, la sala coordinadora ha movilizado a efectivos de la Policía Local y a sanitarios junto a una unidad UVI móvil, siendo estos últimos quienes han evacuados a los dos heridos hasta un centro hospitalario de la capital hispalense.