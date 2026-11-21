Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han fallecido este sábado 21 tras caer a un foso en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. El accidente se ha producido sobre las 18,16 horas, cuando un empleado ha alertado que dos trabajadores se habían precipitado a un foso de siete metros de profundidad en Avenida de la Estación.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla para rescatar a los afectados, junto con efectivos de Policía Nacional, Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

En este sentido, la institución provincial ha informado que efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han intervenido este sábado 21 en el rescate de dos personas que habían caído a un foso en las instalaciones de una empresa extractora de aceite.

Los dos trabajadores habían caído a un foso de aproximadamente siete metros de profundidad, con un acceso de reducidas dimensiones y posible presencia de gases. Ambos trabajadores se encontraban inconscientes en el momento de la intervención de los efectivos de los parques de bomberos de Morón de la Frontera y Arahal.

Durante la intervención, los bomberos han adoptado las medidas de seguridad necesarias ante la posible presencia de gases en el interior del foso. En el lugar también se encontraron efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios.

Según han informado fuentes de Policía Nacional al director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta en el siniestro han fallecido dos trabajadores, de los que aún no ha trascendido la identidad.