La dramaturga sevillana María Díaz gana el V Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado 2023 con 'Mater dolorosa'

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga sevillana María Díaz ha obtenido el V Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2023, certamen convocado por la Fundación SGAE con el objetivo de impulsar y visibilizar la creación y dramaturgia contemporánea femenina de excelencia. 'Mater dolorosa' es el título de la pieza con la que la autora ha obtenido el premio en metálico de 4.000 euros. La obra será publicada en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE y, además, será incluida en la edición de 2024 del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

De manos de la directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, Ana Graciani, el galardón será entregado a la ganadora en la tarde de este viernes, tras la inauguración de las jornadas profesionales, cuyo acto conducirán José Sanchís Sinisterra y Eva Redondo (CC. Las Cigarreras) en el marco de la XXXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, según ha recogido la SGAE en un comunicado.

"Me alegra este reconocimiento al trabajo que hace una dramaturga en la intimidad, a todas esas horas Y sin duda, significa mucho para mí conceder el Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado a un texto controvertido, que habla de un tema importante del que se habla muy poco, la gestación subrogada", ha apuntado María Díaz, recalcando que "me llena de felicidad que el jurado haya considerado este tema, una de las esclavitudes sobre la mujer del siglo XXI, tema muy delicado en el que profundicé durante algo más de un año de investigación".

El jurado, presidido por Laura Aparicio --ganadora del mismo certamen en 2022--, ha estado integrado por las dramaturgas Lucía Miranda, Marta Aran, Desirée Belmonte, Elena Bolaños y Verónica Rodríguez. 'Mater dolorosa' se impuso en el certamen de entre un total de 81 originales, de los que 13 llegaron a la fase final.

"TEMA NECESARIO, POCO REPRESENTADO"

En palabras del jurado, 'Mater dolorosa' es una propuesta donde la "teatralidad y la frescura se abrazan para visibilizar la maternidad y la presión que ejercen la sociedad y la familia para traer hijos al mundo". Señala, además, que la pieza se presenta "desde una mordaz crítica a las clínicas de maternidad subrogada y a sus campañas publicitarias, con el humor muy presente".

La autora muestra a dos mujeres, "sus deseos como motor de vida desde los extremos de la transacción: todo ello, arropado por un coro de mises embarazadas de diferentes países, donde está permitido esclavizar úteros. Un nicho de negocio que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres desde el capitalismo", afirman. Ante todo, este texto es una "reflexión sobre el deseo y el derecho, e invita a cuestionarse de dónde nace ese deseo, si es una construcción inculcada desde la infancia o si realmente se elige libremente". "Habría que preguntarse si el derecho a ser madre o padre es un privilegio que ejercen quienes lo pueden comprar", concluye.

Su obra "no es muy extensa", aclara María, quien apunta sobre su escritura qie "si tengo algo claro es que me cuesta definirme, no escribo pensando en un estilo concreto. En mi corta trayectoria como dramaturga, cuando escribo tiene que ser algo que me mueva, que me arrastre, que me queme, que me haga convulsionar y me motive para identificar, escribir y probar", añade Díaz, que también indica que, a la hora de escribir, le marca mucho que ya conoce la puesta en escena, como actriz y directora, y que "vivir la profesión desde todos esos distintos roles nutre todos sus escritos".

En esa línea, María ahonda sobre el origen de esta pieza, detallando que "tras alguna conversación con colegas, se unió el tema personal de mi edad, mi relación con la maternidad, y plantearme si el deseo de ser madre era mío innato, o algo que iba a pasarme por educación social. ¿Deseo de verdad ser madre o esto es algo que me viene dado? En esta obra es muy importante plantearse hasta dónde se llega con los deseos, ¿podemos pasar por encima de ciertas personas, solo por obtener nuestro deseo de ser padres?", se cuestiona la autora.

ACERCA DE LA AUTORA

La dramaturga, actriz y directora de escena María Díaz Megías nació en Sevilla, en 1986, donde se tituló en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD). Se especializó en Teatro Gestual por la Escuela Internacional de Teatro Berty Tovías de Barcelona. Junto a Manuel Ollero y Selu Nieto fundó Teatro A La Plancha en 2013 y junto a ellos permaneció seis años investigando un lenguaje escénico propio, en el que la poética de la imagen, lo grotesco y el universo del clown son el eje central de su trabajo.

Como actriz y creadora, sus obras más destacadas han sido 'La última boqueá' (2017) y 'Los Perros' (2015, Premio Revelación en los IV Premios Lorca del Teatro Andaluz). En 2022 terminó su formación de Dirección Escénica y Dramaturgia en la RESAD, donde publica su primera obra, 'De mentes rebeldes' (Editorial Fundamentos).

En 2021 ganó el Premio de Teatro Exprés, organizado por la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, con su texto 'Caracteres'. 'Apátridas', otra de sus obras escrita durante su periodo de estudiante de dramaturgia verá la luz en breve, como parte del volumen colectivo 'Serie Estudiantes RESAD', de Editorial Antígona. Su última obra estrenada, 'El sueño en que caímos', fue un encargo de Proyecto Ovella en el que Díaz firmó la dramaturgia y la dirección, siendo seleccionada dentro del Programa de Residencias de DT Espacio Escénico.