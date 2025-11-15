Écija (Sevilla) registra un premio de 300.000 euros en el nuevo Rasca de Navidad de la ONCE

ÉCIJA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Un acertante de Écija (Sevilla) ha obtenido un premio de 300.000 euros en el nuevo Rasca de Navidad de la ONCE, el primero de esta modalidad concedido en la provincia, aunque no en Andalucía, donde esta misma semana se entregó otro premio idéntico en la barriada Alcolea de Córdoba.

Según ha informado la ONCE en una nota, el Rasca de Navidad, que tiene un coste de cinco euros, ofrece un máximo de 300.000 euros por boleto y contiene cuatro juegos distintos con distintas formas de ganar. En Écija, la venta afortunada se realizó por Óscar Valverde, afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave, en la calle Córdoba de la localidad sevillana.

La ONCE ha enmarcado que sus cupones forman parte de un programa de lotería social, segura y responsable, con controles para evitar consumos descontrolados, prohibición de venta a menores y promoción de un juego responsable. Los productos se comercializan a través de los cerca de 21.000 vendedores de la organización, así como en establecimientos autorizados y en la web oficial.

Por su parte, el Eurojackpot, sorteo europeo en el que participa España junto a otros 18 países, ofrece un bote de 23 millones de euros para el próximo martes, 18 de noviembre.