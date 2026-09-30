Ecocosmos: La mirada al paisaje de Jacobo Sabogal, en la galería independiente de Sevilla Espacio EXZéntrico

Archivo - El artista colombiano Jacobo Sabogal - ESPACIO EXZÉNTRICO - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La galería sevillana independiente Espacio EXZéntrico acogerá desde este jueves, 1 de octubre, hasta el próximo 24 de octubre la muestra 'Ecocosmos. Una mirada al paisaje colombiano', la primera exposición individual en la capital hispalense del artista colombiano Jacobo Sabogal que reunirá una selección de obra reciente en la que pintura, materia y biodiversidad se conjugan para indagar en "la relación que construimos con la naturaleza".

Según ha detallado la galería en una nota de prensa, Sabogal reivindica la relación de mutua dependencia entre lo humano, lo animal y el paisaje en el momento actual de emergencia climática que empuja a reconocer, imaginar y valorar otras maneras de habitar lo común. La exposición se inaugurará este jueves a partir de las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Posteriormente, podrá visitarse de lunes a sábado.

Formado como Maestro en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Máster en Arte, Idea y Producción por la Universidad de Sevilla, Jacobo Sabogal construye su lenguaje plástico a partir de la influencia teórica de la ecología y de su experiencia en la ilustración científica, que exige una representación precisa y minuciosa de la naturaleza.

De esta manera, su obra indaga en la relación biótica y el concepto de biofilia, la conexión innata entre lo humano y las demás formas de vida, y se despliega mediante estrategias formales de deconstrucción, hibridación y alteración de escala.

En su propuesta, Sabogal quiere desdibujar categorías y jerarquías entre lo humano, lo vegetal, lo animal y lo fúngico a través de composiciones de aire onírico, próximas al realismo mágico contemporáneo como orquídeas, tapires y anfibios hiperrealistas que aparecen "capturados como en un abrazo o proceso dinámico", entre perspectivas inusuales y detalles inesperados, produciendo imágenes fantásticas que rompen formal y simbólicamente cualquier tipo de orden.

"Al romper con una distinción realista por escala o parentesco con lo humano, lo que propongo es mirar el valor intrínseco de cada organismo representado, afirma el artista. Un juego de espejos que persigue la mirada contemplativa del espectador como una invitación a detener la atención en lo que habitualmente pasa desapercibido. Me interesa despertar curiosidad, pero sobre todo la empatía y la afectividad", ha afirmado el autor.

Por otro lado, Colombia, "uno de los países más megadiversos del planeta", ha constituido la "referencia central" de su imaginario, ya que el artista ha señalado que su infancia en el campo colombiano marcó "de manera decisiva" su forma de mirar y representar la naturaleza.

ELEMENTOS MATERIALES Y SU DIMENSIÓN SIMBÓLICA

Más allá del lienzo, Sabogal incorpora en parte de sus piezas materiales como madera, piedra, azulejo o aluminio, elementos que en ocasiones proceden del propio entorno sevillano y que introducen una dimensión física y simbólica adicional. Así, establece un vínculo profundo entre la obra y el territorio en el que ha sido creada.

En cuanto a la galería, la relación de Jacobo Sabogal con Espacio EXZéntrico se inició hace algo más de un año y se ha desarrollado de manera progresiva, primero con la presencia puntual de algunas piezas y, más recientemente, con esta exposición individual que presenta su trabajo desde una perspectiva más amplia: pintura, materia, biodiversidad y pensamiento ecológico convergen en un proyecto que invita a detenerse ante el paisaje y descubrir el universo que encierran las interacciones entre las especies.

La trayectoria del artista ha incluido muestras colectivas e individuales en Colombia y España, entre las que destacan la dual 'Dimorfismos', junto a Carmen Pérez, en Ze Studio, y la colectiva 'Jóvenes de vanguardia', ambas en Sevilla.

En contexto, Espacio EXZéntrico es una galería de arte independiente que nace en el año 2020 de la mano de la fotógrafa y gestora cultural Inma Puchal con la vocación de servir de punto de encuentro entre el talento creativo andaluz y nuevos públicos.

Su localización en el barrio de los Remedios, al margen del circuito oficial de galerías de Sevilla, encarna "una apuesta personal por curar contenidos, formatos y experiencias divulgativas accesibles a toda la ciudadanía, así como promover el coleccionismo".

Ofrecer una aproximación generalista, asequible y familiar al arte contemporáneo es en suma uno de los propósitos fundacionales del espacio, que durante todo el año programa visitas y encuentros desde los que ofrecer una mirada expandida sobre los artistas, su obra y su contexto, con el apoyo de voces relevantes en disciplinas que interseccionan con el arte.