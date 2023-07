Ecologistas en Acción "exige" al Gobierno que "obligue" al Puerto de Sevilla a evaluar los dragados de mantenimiento

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción va a "exigir" al Ministerio para la Transición Ecológica que "obligue" a la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) a "incluir la evaluación ambiental de los dragados de mantenimiento" que se hacen periódicamente en la canal de navegación, alegando que el Puerto "no puede desentenderse de las afecciones que ocasiona su actividad".

"Más allá de mantener los dragados de mantenimiento, sin su correspondiente evaluación, limitándose a la gestión de vaciaderos o a la regeneración de playas, debe tomar la iniciativa para desarrollar una evaluación ambiental de los dragados independiente y que valore todas las afecciones en juego, atendiendo a las recomendaciones de los expertos y así valorar todos los aspectos socio-ambientales implicados en cada caso".

Así lo ha sostenido la asociación ecologistas en una nota de prensa en la que ha recordado que entre las actuaciones recomendadas por los científicos tras descartarse el dragado de profundización están la recuperación de llanos mareales, la reconexión de los brazos cegados, el incremento del aporte de agua dulce y el estudio de viabilidad de la eliminación de la presa de Alcalá.

"Sólo así sabremos las ventajas e inconvenientes de cada alternativa y se podrá actuar teniendo en cuenta todas las implicaciones y no sólo el beneficio de uno de los actores por mucho poder y capacidad de influencia que haya demostrado a lo largo de los últimos doscientos años", ha recogido Ecologistas en Acción en su comunicado.

No obstante, la organización ha reconocido que el Puerto "ha cambiado su actitud, abriéndose a la sociedad y dando debida información sobre sus proyectos de mejora de la navegabilidad, lo que supone avances en la gobernanza". "Pero eso --ha abundado-- no quita que se haya instalado en el objetivo de conseguir mantener unas cotas de navegabilidad en el estuario que, como poco, no se están evaluando".

Para ello, ha recordado la entidad, se disponía de un sistema de balizas de seguimiento en continuo de las condiciones ambientales del estuario que iba a aportar esos datos, por lo que "el Puerto sólo tenía que mantenerlas funcionando y dedicar personal para la toma de muestras y análisis de resultados".

"Dos años después de su instalación, todo ese sistema se dejó deteriorarse y los miles de euros de dinero público invertido se perdieron por el miedo del Puerto a conocer los impactos que los dragados venían ocasionando", ha apostillado. "Los dragados de mantenimiento, al no ser evaluados, dan por válida la situación en la que nos encontramos y ahí radica el problema", ha sentenciado.