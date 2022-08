Los ediles no adscritos de Benacazón (Sevilla) renunciarán al relevo en la Alcaldía si no recuperan su condición de IU

BENACAZÓN (SEVILLA), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pasado 30 de junio el pleno del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla) declarase ediles no adscritos a los dos concejales de IU promotores junto al PP y Cs de la moción de censura saldada en 2021 con la expulsión de la socialista Juana María Carmona del poder, y la conformación de un gobierno de coalición con el popular Pedro Oropesa como alcalde; el edil no adscrito Manuel Ortiz ha manifestado que si "en un plazo razonable" de tiempo no recupera su condición de capitular de IU, renunciará al relevo en la Alcaldía que le corresponde merced al acuerdo para dicha moción de censura.

Así lo ha indicado a Europa Press Manuel Ortiz, rememorando que ha recurrido por la vía Contencioso Administrativa su declaración como concejales no adscritos, solicitando como medida cautelar la suspensión provisional de dicha medida y con ello la restitución de su anterior condición de ediles de IU.

Si bien el acuerdo alcanzado en 2021 para la moción de censura saldada con la expulsión de la socialista Juana María del Poder incluía que el popular Pedro Oropesa gobernaría un año como nuevo alcalde, para ceder el bastón de mando a Ortiz el año restante del mandato municipal, este último ha explicado que si la medida cautelar de suspensión de su declaración como edil no adscrito "no llega en un plazo razonable" de tiempo, renunciará al citado relevo en la Alcaldía, que correspondía a finales de junio de este año, porque "sería absurdo" que tomase el poder para gobernar apenas unos meses.

"Yo no quiero ser alcalde por el mero hecho de serlo", ha asegurado Manuel Ortiz, con relación a la posibilidad de que ostentase el poder pero sin apenas tiempo para ejercerlo como tal.

"NO MERECERÍA LA PENA"

"No merecería la pena", ha insistido Manuel Ortiz, explicando que ya ha trasladado a Pedro Oropesa que si la medida cautelar solicitada "tarda mucho tiempo" en ser concedida o no obtiene respuesta positiva por parte de la Justicia, descartará finalmente el citado relevo en la Alcaldía y dejará que agote el mandato municipal como primer edil por el PP.

Manuel Ortiz y Carmen Rocío Bautista, recordémoslo, cogobernaban con el PSOE hasta participar como ediles de IU en la mencionada moción de censura contra la socialista Juana María Carmona González, por no dimitir la misma pese al juicio promovido en su contra por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la contratación de un antiguo concejal del PSOE en la Mancomunidad Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

LAS "MEDIDAS CAUTELARES" DE IU

Según Manuel Ortiz, tras participar ambos en dicha moción de censura junto al PP y Cs; y conformar un gobierno tripartito con tales fuerzas conservadoras, IU les aplicó "medidas cautelares", unas medidas que según sus palabras habrían "prescrito" al expirar el plazo de tres meses estipulado en los estatutos de IU, sin que dicha formación resolviese sobre la situación de estos capitulares.

Pero después, transcurridos más de "siete meses" desde aquel punto de inflexión, IU habría "vuelto" a reactivar el asunto solicitando al Ayuntamiento su declaración como concejales no adscritos, extremo formalizado por el pleno a finales de junio de este año, periodo en el que correspondía el relevo en la Alcaldía pactado en la moción de censura, para que Manuel Ortiz ostentase la Alcaldía el último año del mandato municipal, algo finalmente no acontecido.