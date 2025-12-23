La Editorial de la Universidad de Sevilla consigue cuatro sellos de calidad en la tercera convocatoria para monografías

Las cuatro monografías que han obtenido los sellos de calidad. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Hasta cuatro monografías de la Editorial Universidad de Sevilla (EUS) han conseguido el Sello de Calidad en Edición Académica Cea/Apq en la tercera convocatoria de este reconocimiento de calidad, al que se han presentado 48 monografías individuales, pertenecientes a 17 editoriales universitarias y científicas.

Según ha indicado la institución académica en una nota, tres de los títulos que han recibido este reconocimiento pertenecen a la colección Ciencias de la Comunicación 'Imagen y música para el noticiario de No-Do (1943-1981) - Una sincronía a la vanguardia en la persuasión individual'; 'Discursos, medios de comunicación y pobreza en claves latinoamericanas'; y 'Mujer, mujeres andaluzas: proyectando imágenes sociales', mientras que el cuarto, 'Génesis del Ensanche de Tetuán (Marruecos) - El papel de la burguesía comercial catalana', está incluido en la colección 'Mediterráneo: textos y estudios'.

'Imagen y música para el noticiario de No-Do (1943-1981) - Una sincronía a la vanguardia en la persuasión individual' es una obra escrita por Rafael Ángel Rodríguez López, que analiza el uso conferido por el Noticiero NO-DO a la sincronización entre la imagen y la música como recurso de persuasión audiovisual y, a su vez, cómo se creó una huella sonora a partir de una de las técnicas publicitarias más requeridas del marketing actual, como es el audio branding.

Por otro lado, Óscar Loureda Lamas y Neyla Pardo Abril son los coordinadores del libro 'Discursos, medios de comunicación y pobreza en claves latinoamericanas', que estudia la pobreza en el contexto latinoamericano, su difusión en los medios de comunicación y la recepción de estas narrativas por parte de los espectadores, "combinando teorías y métodos de las ciencias sociales y de las ciencias de la comunicación".

Asimismo, 'Mujer, mujeres andaluzas: proyectando imágenes sociales', por su parte, es una obra editada por Esperanza del Rocío Alcaide Lara y Trinidad Núñez Domínguez y con el que se pretende "contribuir al conocimiento del funcionamiento del discurso y de la repercusión que tiene en la configuración de la imagen de la mujer, en general, y de la mujer andaluza, en particular, y en la fijación de unos presupuestos que, hoy más que nunca, han de ser desenmascarados".

Por último, 'Génesis del Ensanche de Tetuán (Marruecos) - El papel de la burguesía comercial catalana' es una obra escrita por Antonio Reyes Ruiz, que aportan "claves inéditas" para una nueva interpretación de lo sucedido durante el primer tercio del siglo XX en la que fuera capital del Protectorado, "prestando especial atención a la decisiva participación de la burguesía comercial y financiera catalana y catalanista".

Tal y como ha enunciado la institución académica, las monografías reconocidas cumplen los nueve requisitos exigidos por el Sello Cea-Apq en cuanto a calidad y transparencia informativa, calidad de la política editorial y calidad sobre el proceso editorial y de evaluación científica.

Además, han superado con valoración positiva las comisiones de evaluación en las cuatro áreas de conocimiento --Arte y Humanidades; Ciencias Sociales y Jurídicas; Ingeniería y Arquitectura; y Ciencias de la salud--, como la posterior comisión de seguimiento, que ha adoptado las resoluciones definitivas.

Con estas cuatro obras reconocidas, la EUS cuenta con diez monografías con sellos de calidad, puesto que en las dos convocatorias anteriores fueron recibidas por 'Química y medida: de los orígenes a la miniaturización y a la nanoanalítica (una perspectiva histórica de la química analítica)'; 'De repente, la maldita lucidez - Experiencias y reflexiones de un cuidador en salud mental'; 'Vender una ciudad - Gentrificación y turistificación en los centros históricos'; 'Las minas y los yacimientos de hidrocarburos - Los títulos demaniales de aprovechamiento y su tutela ambiental'; 'Construyendo identidad(es) en escenarios culturales'; y 'La hemeroteca de Juan Pérez de Guzmán y Boza, duque de T'Serclaes - Catálogo y noticia de cabeceras inéditas sevillanas (1753-1932)'.