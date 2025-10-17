Educación defiende los protocolos de acoso escolar frente a la simplificación tras el suicidio de la menor en Sevilla

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido este viernes la eficacia de los protocolos de acoso escolar tras el suicidio de una joven de 14 años en Sevilla, que se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso.

En este sentido, Castillo ha subrayado en declaraciones a medios que estos procedimientos tienen "buenos resultados" y cuentan con "medidas específicas" para la detección de cada incidente, como la comunicación con las familias o con los servicios sanitarios, así como la adopción de acciones tanto dentro del centro como en el entorno familiar, al tiempo que ha defendido su utilidad frente al debate sobre la necesidad de simplificar y desburocratizar estos protocolos.

"Una de las cosas que hemos hablado mucho en estos años es acerca de la necesidad de la simplificación de la desburocratización en los centros educativos, y una de las cosas que yo siempre digo es que lo único que no tocamos son los protocolos, porque los protocolos son una garantía, una garantía para el centro, una garantía para el alumnado, una garantía para el profesorado", ha expresado Castillo en declaraciones a los medios.

Según la consejera, su correcta aplicación permite evaluar el riesgo, intervenir de manera temprana y garantizar un seguimiento individualizado del alumnado afectado, asegurando tanto la protección de la víctima como la corrección de la conducta de los presuntos agresores.

Por otro lado, la titular de Educación ha subrayado que la prevención y gestión del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre centros educativos, familias y la sociedad en general.

Castillo ha señalado que, aunque los colegios realizan un esfuerzo constante para inculcar valores como el respeto, la empatía y la colaboración, la intervención eficaz requiere también la implicación de los padres y del entorno del alumnado, así como la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad para concienciar sobre los riesgos y la detección temprana de estas situaciones.

Asimismo, Castillo ha enmarcado que, según la información recabada por la Inspección Educativa, la familia de la menor había trasladado al centro indicios de acoso escolar, si bien el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas.

Como medida puntual, y a petición de la familia, se procedió a trasladar a las alumnas presuntamente implicadas a otras aulas, aunque la consejera ha precisado que estas acciones no sustituyen la aplicación completa de los protocolos establecidos para situaciones de riesgo.

"En todos los centros educativos, en cuanto lo detectan, abren el protocolo. Si es verdad que se han adoptado algunas medidas, como separar a los alumnos, extremar la vigilancia en los momentos de mayor interacción, pero los protocolos son garantía para el centro, el alumnado y el profesorado", ha expresado en este sentido.

Por último, Castillo ha trasladado su pésame a la familia de la menor y a toda la comunidad educativa del colegio Irlandesas Loreto, subrayando la dificultad de afrontar la pérdida de un adolescente y la necesidad de acompañar al alumnado y al profesorado en momentos tan dolorosos.