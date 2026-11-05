Educación estudiará la denuncia por acoso escolar de la familia de un alumno del IES Jacarandá de Brenes (Sevilla)

1131255.1.260.149.20261105125048 La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, atiende a los medios antes de visitar el IES Santa Aurelia de Sevilla. - ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha anunciado que la Delegación Territorial de Educación en Sevilla estudiará la denuncia de la familia de un alumno del IES Jacarandá de Brenes, que alerta de que este chico habría sufrido acoso escolar desde hace cinco años.

No obstante, Castillo ha mostrado su "extrañeza" por este caso, dado que el joven, actualmente inscrito en el segundo curso de la ESO en este centro, consta en el mismo desde hace apenas uno.

"La familia manifiesta que esto es una situación que se viene produciendo desde hace un tiempo, pero es raro, porque este centro destaca por sus buenas prácticas de convivencia escolar. Además, si hace cinco años que se viene produciendo esta situación y lleva escolarizado en el centro apenas uno, esto se habría producido anteriormente, desde el colegio", ha expresado en declaraciones a medios durante una visita el IES Santa Aurelia en Sevilla.

No obstante, Castillo ha aclarado que se llevarán a cabo "las averiguaciones oportunas" y que la Inspección Educativa en Andalucía ya trabaja en este caso, si bien por el momento tan solo consta una solicitud de cambio de centro por parte de la familia.

"Cuando hay una situación por acoso escolar, se tramita en el centro educativo, en la delegación territorial y se toman las medidas que sean necesarias. No tengo ninguna duda de que el centro está actuando conforme a la norma. Si hay una situación de acoso, pues se va a intervenir", ha aseverado.