Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla actúan en el rescate de un senderista en una zona de difícil acceso en Almadén de la Plata - DIPUTACIÓN

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis), de la Diputación de Sevilla, están actuando este sábado en el rescate de un senderista en una zona de difícil acceso del término municipal de Almadén de la Plata, en el entorno de la Ruta del Chorro y el barranco de la Calzadilla.

El lugar de la emergencia se encuentra aproximadamente a seis kilómetros del aparcamiento de acceso a la Ruta del Chorro, en las proximidades del Camino del Berrocal, que parte de la zona cercana al aparcamiento, según han indicado desde la Diputación.

Así, sobre las 13,42 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio recibió un aviso procedente del servicio de Emergencias 112 Andalucía, alertando de que un senderista había sufrido una lesión en una rodilla mientras realizaba una ruta de montaña, lo que le impedía continuar caminando por sus propios medios.

Tras ello, desde el Cecop se activaron efectivos de los parques de bomberos de Gerena y Santiponce, además de la Unidad de Mando, para intervenir en el rescate.

El dispositivo de emergencia y las labores de localización y evacuación se ha visto condicionado por las características del terreno, con caminos de difícil acceso, zonas escarpadas y tramos que no permiten el tránsito de vehículos.

En el operativo participan también efectivos de Protección Civil de Almadén de la Plata, que han colaborado en la localización del senderista y en el acceso a la zona.

Según las últimas informaciones recibidas desde el lugar, el senderista ha sido localizado y los equipos de emergencia están trabajando para proceder a su evacuación en condiciones de seguridad, siendo necesaria la intervención de personal adicional debido a las dificultades del terreno.

La actuación se desarrolla en coordinación con el servicio de Emergencias 112 Andalucía, la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios del 061.