El Ejército del Aire cede instalaciones a la US en Tablada (Sevilla) para el Centro de Vehículos Aéreos no Tripulados

El Ejército del Aire cede instalaciones a la US en Tablada para el Centro de Vehículos Aéreos no Tripulados. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y el Ejército del Aire y el Espacio han firmado este jueves 20 de febrero un acuerdo por el que se formaliza la cesión demanial de una parcela en el Acuartelamiento de Tablada para el desarrollo de la segunda fase del Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM).

Según ha informado la US en una nota de prensa, la cesión de estas instalaciones tendrá una duración de cuatro años, renovables. El acto ha contado con la presencia del rector de la US, Miguel Ángel Castro, y el General de División Rafael Saiz Quevedo, director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio.

Estas instalaciones albergarán la actividad logística del proyecto. Será un hangar industrial diáfano de 6.000 metros cuadrados construidos en el que se instalará un vertipuerto con torre de control y dos zonas de despegue y aterrizaje, con automatización de transporte de cargas y recarga de baterías. Estas instalaciones se centrarán en las operaciones de vuelo y formación.

Las nuevas instalaciones de Tablada supondrán la segunda fase de un proyecto que tiene un presupuesto total de 20 millones de euros y que se desarrolla también en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis).

Allí, el proyecto se asienta en una nave con distintos laboratorios, tales como un banco de motores eléctrico y Modelado, un laboratorio de estructuras sensorizadas para Movilidad Aérea Urbana (UAM), un laboratorio MRO para Air Mobility, un laboratorio de ensamblaje digital y digital twin para UAM, un laboratorio de recubrimientos y nanoestructuras para UAM o un laboratorio de sistemas de Propulsión Limpios. El proyecto se completará con una tercera fase, que se centrará en la adquisición de aeronaves no tripuladas y otro equipamiento, así como el desarrollo técnico del proyecto.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha subrayado que "este punto de convergencia entre la US, el ejercito del aire y las empresas es una pieza clave para el diseño de las ciudades del futuro". Por su parte, el catedrático del departamento de Ingeniería y Automática de la US José Ramiro Martínez de Dios ha apuntado que "este proyecto fortalecerá la industria local del sector de las tecnologías aeronáuticas avanzadas y servirá para mejorar la formación del alumnado de la Universidad de Sevilla".

El General de División Rafael Saiz Quevedo ha mostrado su confianza en que "la cesión de estás instalaciones va a transformar la vida del Acuartelamiento y va introducir más a Tablada en la ciudad de Sevilla".

La Universidad de Sevilla ha obtenido la financiación necesaria para la constitución de este centro de innovación gracias a su posición de liderazgo en el campo de los vehículos aéreos no tripulados, debido tanto a sus titulaciones en Ingeniería Aeroespacial y Máster en Ingeniería Aeronáutica, que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, como a la existencia del laboratorio de Robótica GRVC con liderazgo académico internacional en Vehículos Aéreos No Tripulados y Robótica Aérea.

Finalmente, la alianza con el Ejército del Aire y el Espacio y el tejido empresarial, que se ha escenificado en el acto y que han destacado todas las autoridades presentes en el mismo, "no hace más que fortalecer este proyecto". Además, los máximos responsables de ambas instituciones han anunciado la creación de una cátedra de colaboración para profundizar en temas de investigación y divulgación.