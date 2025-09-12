Els Joglars y Rocío Márquez, en la programación cultural de otoño de La Rinconada (Sevilla)

Foto de familia de la presentación del programa cultural de otoño en La Rinconada. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha presentado las propuestas escénicas que llegan a los teatros de La Villa y Antonio Gala en estos meses de otoño, "una de las mejores programaciones municipales de Andalucía", para una localidad que trabaja para ser reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Els Joglars, Rocío Márquez, Isabel Vázquez, La Casquería, Mari Paz Sayago, Chipi La Canalla, entre otros, estarán presentes con sus espectáculos, que proponen un viaje "desde los sentidos y las sensibilidades".

La programación se inicia, "como ya es norma", con el festival de cante flamenco El Búcaro en la Hacienda Santa Cruz, que cuenta como cabeza de cartel con el artista Arcángel, preludio de la que este año es "una de las mejores programaciones municipales de Andalucía", como ha subrayado la delegada municipal Raquel Vega.

"La cultura avanza fuerte, a partir de una ciudad reconocible, inspiradora, de buenas prácticas culturales. La Rinconada es un territorio fértil que planta semillas de artes escénicas, de letras y creación, de música, de artes plásticas, y que recoge frutos como lo demuestra ese premio reciente a Estación de las Letras otorgado por el Gobierno de España", ha detacado la edil.

A ello se sumará en estos meses una treintena de propuestas de Estación de las Letras Otoño; el festival literario Centroamérica Cuenta; la Jornada Nacional de Periodismo Cultural --centrado en la figura de Chaves Nogales--; el Festival de Artes Escénicas para la Infancia, las artes plásticas del Villa de Pintura o el Museo Urbano al Aire Libre, entre otras acciones culturales.

La Villa recibe a Els Joglars, la compañía de teatro privado más antigua de Europa, que regresa al municipio con 'El rey que fue'. Albert Boadella y Ramón Fontserè se unen para retomar la figura del comediante y tratar "desde el humor y lo trágico la vida del rey emérito".

El 4 de octubre, también en La Villa, Vania Producción recupera el clásico de Lope de Vega 'El perro del hortelano' "para hacer teatro dentro del teatro". Paco Mir dirige esta versión suya del clásico con Moncho Sánchez-Diezma, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya y Amparo Marín.

Además, en el centro cultural Antonio Gala, Manu Sánchez y Julio Muñoz 'Rancio' se unen el 18 de octubre para dar vida a 'Giraldilla. La veleta de Sevilla', una comedia y apuesta teatral arriesgada en forma de retrato irónico y atrevido desde la más sanísima de las autocríticas.

El día 24 de ese mismo mes, pero en La Villa, será el turno de la chirigota del Bizcocho, Los Hermanos del Buen Fin, que han creado 'El día de la gran verdad', "un espectáculo único que cerrará la historia de esta loca fraternidad".

En La Villa, el 31 de octubre, Antonio Romera 'Chipi' La Canalla emprende un nuevo proyecto, 'El bar nuestro de cada día', obra que supone la primera incursión de lleno en el mundo teatral y donde combina teatro y música. Un espectáculo que se alzó con tres Premios Lorca 2025 a Mejor Espectáculo de Teatro, Autoría Musical y Mejor Intérprete Masculino.

El broche de oro a esta programación viene de la mano de la cantaora Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio. "'Tercer cielo' explora desde sus respectivos backgrounds musicales en un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición a la creación". El resultado es un lenguaje propio "que trasciende los géneros y ensancha el flamenco del siglo XXI". La cita, el 5 de diciembre y en La Villa.