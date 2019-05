Elvira Lindo abre este jueves la Feria del Libro de Sevilla con la conferencia inaugural 'Literatura, arma y refugio'

Publicado 22/05/2019 15:45:50 CET

Carmen Calvo paseará por la Feria del Libro durante su inauguración

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elvira Lindo abre este jueves a las 20,00 horas la Feria del Libro de Sevilla 2019 con la conferencia inaugural 'Literatura, arma y refugio' en una cita que hasta el 2 de junio conmemora en la Plaza Nueva el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, resaltando la relación entre la literatura y los viajes con Portugal como país invitado.

En un acto organizado por la Asociación Feria del Libro de Sevilla y la Fundación José Manuel Lara que tendrá lugar a las 20,00 horas en la Pérgola, la "personal, polifacética, universal y original" escritora dará el pistoletazo de salida a esta edición que, bajo el lema, 'Leyendo voy, viajando vengo', pretende resaltar el papel de la lectura como "ventana al mundo y la capacidad de los libros para transportarnos a otros universos y abrirnos la mente", según ha informado la organización en un comunicado.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra en funciones de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, paseará por la Feria del Libro en el marco de su inauguración.

Elvira Lindo (Cádiz, 1962) comenzó estudios de periodismo pero los abandonó a los 19 años cuando empezó a trabajar en la radio. En este medio ha hecho labores de guionista, locutora, comentarista y presentado varios programas en RNE, en la SER y también en televisión. Es en estos guiones donde surgió el personaje de Manolito Gafotas, que desde la publicación del primer libro de la serie, en 1994, goza de un éxito enorme.

Su obra incluye las novelas 'El otro barrio' (1998), 'Algo más inesperado que la muerte' (2003), adaptada a los escenarios, 'Lo que me queda por vivir' (2010), 'Lugares que no quiero compartir con nadie' (2011), la obra de teatro 'La ley de la selva' (1996), y sus crónicas de 'El País en Tinto de verano' (2001), 'Otro verano contigo' (2002) y 'Don de gentes' (2011). En 1998 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y en 2005 recibió el Premio Biblioteca Breve por la novela 'Una palabra tuya', llevada al cine por la directora y ex ministra de cultura, Ángeles González-Sinde.

También ha escrito numerosos guiones cinematográficos, como 'La primera noche de mi vida', que cosechó varios premios en festivales nacionales e internacionales, y ha ganado entre otros el Premio Atlántida del Gremio de Editores de Cataluña en 2009. Su última publicación ha sido '30 maneras de quitarse el sombrero' (Seix Barral), un ensayo en el que analiza la obra y el tiempo de mujeres como Maruja Mallo, Margarita Manso o Concha Méndez, entre otras, que vivieron al margen del canon masculino, y un autorretrato en el que repasa su propia trayectoria vital y literaria.

Con este acto, la FLS19 marca el inicio de un intenso programa que congregará más de 200 actividades y centenares de firmas dirigidas a públicos de todas las edades y de todas las inquietudes con actos que van desde las tradicionales mesas redondas, presentaciones, cuentacuentos o recitales a conciertos, animaciones callejeras, talleres, microteatro o rutas literarias, entre otras. De este modo, nombres como Rosa Montero, Lorenzo Silva, Javier Reverte, Julia Navarro, Patricio Pron, Sergio del Molino, Markaris y Marta Sanz serán algunos de los autores que pisarán la Plaza Nueva.

En concreto este jueves la Feria, que estará abierta al público desde las 11.00 horas, comenzará con las visitas escolares concertadas con centros educativos de infantil y Primaria, donde los niños disfrutarán de actividades como los cuentacuentos 'Los viajes de Blas Infante', organizado por el Centro de Estudios Andaluces; o el teatro 'Objetivo La Victoria. Comenzamos el viaje' y la visita a la exposición 'Como tú', que organizan el Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, junto al grupo Anaya y con la colaboración de la Fundación Cajasol. El programa congregará durante estos días en la Plaza Nueva más de 2.000 alumnos de todas las edades.

A su vez, se podrá visitar la exposición 'Perdidos. (Disparos fotográficos a la literatura española. Vuelta a los mundos de 30 poetas)' de Demian Ortiz, que estará durante toda la Feria del Libro de 10,00 a 20,00 horas en Antiquarium (Plaza de la Encarnación, 37) y que propone un recorrido por la literatura española a través de fotografías de distintas generaciones de poetas, narradores y ensayistas. Así, en el espacio Gallo Rojo (C/ Madre María Purísima, 9) a las 20,00 horas tendrá lugar el evento multiartísitico enfocado en la vinculación de la poesía con otras artes '#GabineteSalvaje', organizado por la Plataforma Placa.